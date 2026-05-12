GATINEAU, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Sean Fraser, et le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Nolan Young annonceront de nouvelles mesures de soutien pour les travailleurs et les industries de la Nouvelle‑Écosse qui subissent la pression des droits de douane.

Le ministre Fraser annoncera aussi un appui de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique à l'entreprise Cherubini Metal Works pour la poursuite de la modernisation de ses activités.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Les ministres seront accompagnés par la députée de Cumberland-Colchester, Alana Hirtle, la députée de South Shore-St. Margarets, Jessica Fancy, et la députée d'Halifax, Shannon Miedema.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 12 mai 2026 Heure : 13 h 30 (HAA) Lieu : Cherubini Metal Works Limited - Siège social 570, avenue Wilkinson Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Notes pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias: Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Laura Todesco, Conseillère en communication, Ministère du Travail, des Compétences et de l'Immigration, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 902-476-2482, [email protected]