Le gouvernement du Canada alloue plus de 113 millions de dollars à la Colombie-Britannique pour l'aider à offrir un enseignement en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un océan à l'autre. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté britanno-colombienne. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français en Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés francophones en annonçant la signature de l'Entente Canada-Colombie-Britannique relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2024-2025 à 2027-2028.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Colombie-Britannique, un investissement de plus de 113 millions de dollars est accordé à la Colombie-Britannique. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement de la Colombie-Britannique est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un océan à l'autre. En tant que nouveau ministre responsable des langues officielles, un rôle qui me tient particulièrement à cœur, je suis très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec la Colombie-Britannique pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires de la province. La collaboration entre nos deux gouvernements est importante pour soutenir l'apprentissage du français ainsi que renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis fière du dévouement que déploie notre gouvernement en vue de soutenir les communautés francophones de la Colombie-Britannique. Cette entente témoigne de notre engagement continu à offrir aux élèves l'accès à une éducation en français de haute qualité, dans la langue de la minorité et en immersion française. »

- L'honorable Lisa Beare, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique

« Cette entente bilatérale entre le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique nous aide à renforcer l'enseignement en français partout dans la province. Soutenir la langue de la minorité et l'apprentissage de la langue seconde contribue à renforcer notre identité canadienne commune ici, en Colombie-Britannique. De plus, nous offrons aux élèves l'occasion d'acquérir des compétences linguistiques précieuses qui leur seront utiles tout au long de leur vie et de leur carrière, et ce, dans les communautés des quatre coins du Canada et du monde. »

- L'honorable Jessie Sunner, ministre de l'Enseignement postsecondaire et des Compétences futures de la Colombie-Britannique

« En investissant dans l'éducation en français, nous renforçons la présence et la valeur du français comme pierre angulaire de l'identité canadienne. Cette entente veille à ce que les élèves de toute la Colombie-Britannique puissent acquérir de solides compétences en français. Celles-ci leur seront utiles dans leur vie personnelle, leur carrière professionnelle et en tant que participants actifs de la société bilingue et multiculturelle du Canada.

- L'honorable Adrian Dix, ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques et ministre responsable des Affaires francophones de la Colombie-Britannique

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement de la Colombie-Britannique est de 113 683 204 $ sur 4 ans pour l'enseignement du français langue de la minorité et l'enseignement du français langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

