WINNIPEG, MB, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Les élèves et les membres de la communauté bénéficieront bientôt de nouveaux espaces extérieurs à l'école secondaire Nelson McIntyre Collegiate, de la Division scolaire Louis Riel, grâce à un investissement de 50 000 $ du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par la secrétaire parlementaire Ginette Lavack et par Kimberley Adair‑Gagnon, directrice de l'école secondaire Nelson McIntyre Collegiate.

Le projet consiste à créer un jardin destiné à soutenir l'apprentissage axé sur la nature, avec des arbres et des arbustes offrant de l'ombre et de l'intimité, ainsi qu'un verger accessible à la communauté. Le projet consiste également à créer un sentier, à aménager une aire de rassemblement avec des sièges naturalisés, ainsi qu'à créer une zone réservée aux enseignements et aux cérémonies autochtones.

Ces nouveaux aménagements extérieurs offriront aux étudiants et aux membres de la communauté des espaces accueillants où se réunir, apprendre et se rapprocher de la nature.

Citations

« Investir dans des projets comme celui-ci aide à créer des espaces extérieurs sûrs, accueillants et éducatifs pour les élèves et les membres de la communauté. Nous sommes fiers de soutenir l'école secondaire Nelson McIntyre Collegiate tandis qu'elle concrétise ce projet qui favorise l'apprentissage axé sur la nature, ainsi que la création d'aires de rassemblement communautaires et d'espaces verts. »

Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de St. Boniface--St. Vital, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Grâce à une vaste démarche de consultation auprès de membres de la communauté, de partenaires divisionnaires, d'experts en santé et en conception, ainsi que d'aînés autochtones, les élèves ont cocréé un espace inclusif, accessible et durable, ancré dans la réconciliation, le bien-être, l'action climatique, la sécurité alimentaire et le sentiment d'appartenance. Conçu intentionnellement pour enrichir l'apprentissage axé sur la terre et mettre de l'avant des perspectives autochtones dans l'ensemble des domaines d'apprentissage, cet espace permet aux élèves d'apprendre avec la terre grâce aux jardins, aux cérémonies, aux sciences, au mouvement et au récit. Situé au cœur de Winnipeg, le long de la rivière Rouge et à proximité de The Forks, un lieu parcouru depuis des temps immémoriaux par les peuples autochtones, ce projet rend hommage à notre histoire, à notre géographie et aux diverses communautés qui continuent de s'y rassembler, d'y apprendre et d'y trouver leur place. Nous invitons chaleureusement les élèves et les éducateurs de la division scolaire Louis Riel à accéder à cet espace commun, à en tirer des enseignements et à en profiter comme lieu de connexion, d'apprentissage et de bien-être collectif. »

Kimberley Adair-Gagnon, directrice de l'école secondaire Nelson McIntyre Collegiate

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). La contribution de l'école secondaire Nelson McIntyre Collegiate, de la Division scolaire Louis Riel, s'élève à 12 500 $.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Tandis que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et s'efforcent de tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

