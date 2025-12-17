WELLAND, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Ville de Welland ont fait équipe pour soutenir le projet de raccordement du sentier de la rue Hilda au sentier du canal de Welland, et le projet de raccordement du sentier de North Welland au sentier du Niagara College, qui visent à élargir et à améliorer le réseau de sentiers de la ville.

Grâce à un investissement fédéral de plus de 1 million de dollars dans les deux projets, la Ville de Welland célèbre l'achèvement imminent d'environ 4,5 kilomètres de nouveaux sentiers polyvalents, ainsi que l'installation de bancs, de panneaux de signalisation et d'autres équipements accessibles visant à améliorer les itinéraires existants. Ces projets permettent d'offrir de meilleures liaisons et une sécurité accrue aux usagers du transport actif à Welland.

Ces deux initiatives rendront le transport actif plus pratique, plus abordable et plus attrayant pour les résidents.

Citations

« En améliorant la façon dont les gens se déplacent dans leurs communautés, nous contribuons à créer des quartiers plus sûrs, mieux reliés et plus durables. Cet investissement permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents et de faire en sorte que Welland demeure un endroit dynamique et prospère où il fait bon vivre. Le gouvernement fédéral est fier de faire équipe avec la Ville de Welland dans le cadre de ces initiatives importantes qui favorisent la création de communautés plus résilientes pour l'avenir. »

Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La Ville de Welland est reconnaissante du soutien offert par le gouvernement du Canada pour ces projets de sentiers », a déclaré le maire Frank Campion. « Cet investissement permet de renforcer notre réseau de transport actif, d'améliorer les options de déplacement sûres et accessibles, ainsi que de soutenir notre objectif de rendre la ville plus dynamique pour tous les résidents. Il nous aide à faire en sorte que notre communauté soit bien reliée aujourd'hui et bien préparée pour l'avenir. »

Frank Campion, maire de Welland

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 005 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de Welland s'élève à 1 300 000 $.

Le FTA soutient des projets qui visent à créer et à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de voies afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement abordables, plus écologiques et plus saines pour accéder à leurs collectivités à pied, à vélo ou à l'aide de moyens de mobilité à propulsion humaine ou hybrides, tels que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roulettes, les raquettes et le ski de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), dans le cadre duquel on fournira un important financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris aux besoins liés au transport actif.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

