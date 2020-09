VICTORIA, BC, le 10 sept. 2020 /CNW/ - La sécurité des usagers de la route au Canada est prioritaire pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à commencer par celle des enfants d'âge scolaire utilisant différents modes de transport.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, ainsi que le ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, l'honorable Rob Fleming, et la ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, l'honorable Claire Trevena, ont conjointement annoncé le lancement d'un projet pilote concernant le port de la ceinture de sécurité à bord des autobus scolaires dans deux districts scolaires de la Colombie-Britannique.

La première phase commence immédiatement dans le district scolaire Fraser Cascade. Une deuxième phase devrait suivre en janvier 2021 dans le district scolaire de Nanaimo-Ladysmith.



Le projet pilote comprend un nombre limité de nouveaux autobus scolaires équipés de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage qui respectent les normes de sécurité fédérales les plus récentes.

Les autobus scolaires sont le moyen le plus sécuritaire de transporter près de 2,2 millions d'enfants canadiens à l'école. Conformément à un récent rapport du Groupe de travail sur la sécurité des autobus scolaires, intitulé Renforcement de la sécurité des autobus scolaires au Canada, les ceintures de sécurité sont à l'étude comme possibilité d'améliorer davantage la sécurité.



Le besoin de projets pilotes est fondé sur les conclusions tirées par le Groupe de travail sur la sécurité des autobus scolaires, un groupe composé de représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, et d'une série d'intervenants en sécurité des autobus scolaires. Il existe un certain nombre de points opérationnels à considérer qui sont relatifs à l'utilisation des ceintures de sécurité, comme le bon ajustement des ceintures et le fait que les enfants bougent dans leur siège ou qu'ils débouclent leurs ceintures.

Ces projets pilotes permettront de recueillir les renseignements nécessaires pour toute application future du port de la ceinture de sécurité, si tel était le cas.

Le projet pilote dans le district Fraser-Cascade est le premier du genre au Canada et aidera à valider les lignes directrices du Groupe de travail sur l'utilisation des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires.

Citations

« Je tiens à féliciter le gouvernement de la Colombie-Britannique et les districts scolaires concernés pour le leadership dont ils ont fait preuve en se joignant au gouvernement du Canada pour mener ce projet pilote portant sur les ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Les autobus scolaires sont le moyen le plus sécuritaire pour transporter des enfants entre l'école et leur domicile, mais nous cherchons toujours des moyens de les rendre encore plus sécuritaires. Ce projet pilote est un pas important dans cette direction. »

- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« Nous sommes heureux de nous associer à un projet pilote de sécurité des élèves qui fournira de nouveaux autobus scolaires équipés de ceintures de sécurité et d'autres dispositifs de sécurité aux districts scolaires Nanaimo-Ladysmith et Fraser-Cascade, a déclaré Rob Fleming, ministre de l'Éducation. J'attends avec impatience les connaissances supplémentaires en matière de sécurité qui seront acquises grâce à ce programme pilote ».

- L'honorable Rob Fleming, ministre de l'Éducation

Gouvernement de la Colombie-Britannique

Les faits en bref

Chaque jour, des enfants canadiens se rendent à l'école et en reviennent à bord de 51 670 autobus scolaires.

Les autobus scolaires ont un excellent bilan de sécurité au Canada , en grande partie grâce à la vaste gamme de dispositifs de protection intégrés dans l'autobus (p. ex., normes élevées concernant l'écrasement du toit, fixation des fenêtres et compartimentation - sièges rembourrés à haut dossier, étroitement espacés).

, en grande partie grâce à la vaste gamme de dispositifs de protection intégrés dans l'autobus (p. ex., normes élevées concernant l'écrasement du toit, fixation des fenêtres et compartimentation - sièges rembourrés à haut dossier, étroitement espacés). En janvier 2019, le Conseil des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des transports et de la sécurité routière a mis sur pied un Groupe de travail spécial chargé d'examiner à fond la question de la sécurité des autobus scolaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'autobus, en mettant l'accent sur les ceintures de sécurité.

En février 2020, le Groupe de travail a publié son rapport intitulé Renforcement de la sécurité des autobus scolaires au Canada .

