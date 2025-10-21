Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique annoncent l'inauguration de 36 logements à Salt Spring Island English
21 oct, 2025, 13:01 ET
SALT SPRING ISLAND, BC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont fourni un investissement combiné de 16,1 millions de dollars pour la construction de 36 logements à Salt Spring Island.
Le nouvel immeuble comprend 32 logements avec services de soutien pour des personnes de plus de 19 ans qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que quatre logements abordables destinés à des personnes à revenu faible ou modéré pouvant vivre de façon autonome.
La Lookout Housing and Health Society assurera l'exploitation de l'immeuble, qui appartient à la Province, par l'entremise de BC Housing. Les résidents des 32 logements avec services de soutien recevront deux repas par jour, auront accès à une buanderie, et bénéficieront du soutien du personnel dans le cadre de programmes de santé et de mieux-être.
Les résidents ont commencé à emménager dans leur nouveau chez-soi le 1er octobre. Les résidents des logements avec services de soutien paieront le coût de logement prévu par l'aide au revenu et l'aide aux personnes handicapées. S'ils occupent un emploi, le coût représentera environ 30 % de leur revenu.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.
Citations :
« Relever les défis en matière de logement exige la participation de tout le monde, de chaque ordre de gouvernement et de chaque partenaire. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble pour soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Ces investissements ne servent pas seulement à construire des logements. Ils offrent de la stabilité, de la dignité et un véritable sentiment d'appartenance aux personnes qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée fédérale d'Esquimalt-Saanich-Sooke, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Il s'agit d'un pas important pour les personnes sans abri de Salt Spring Island et pour celles qui cherchent un logement abordable. Ces logements permettront aux gens de respirer un peu mieux, tout en leur offrant la possibilité de bâtir leur vie au sein de leur communauté. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour offrir les logements dont les gens ont besoin. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales
« Il s'agit d'un pas important pour les personnes sans abri de Salt Spring Island et pour celles qui cherchent un logement abordable. Le logement, la nourriture et les services de santé devraient être accessibles à tous. Des services intégrés comme ceux-ci sont essentiels pour créer des communautés plus saines et plus sécuritaires en Colombie-Britannique. » - Rob Botterell, député provincial de Saanich North and the Islands
« La construction de ces logements dans une communauté rurale renforce les familles en les aidant à avoir un endroit où vivre qui leur offre de la stabilité. Ces logements offrent aux résidents la possibilité de s'épanouir là où leurs racines sont profondément ancrées et de continuer à bâtir la communauté dans son ensemble. » - Steve Morissette, secrétaire parlementaire pour l'Aménagement rural de la Colombie-Britannique
« Les solutions en matière de logement nécessitent un partenariat entre les différents ordres de gouvernement, et le district régional de la capitale est heureux d'avoir loué un terrain dans la circonscription électorale de Salt Spring Island à BC Housing pour répondre aux besoins locaux. Je remercie BC Housing pour cet investissement transformateur dans le logement avec services de soutien. Nous saluons également le leadership de Lookout dans la gestion de cet important immeuble. » - Gary Holman, directeur de la circonscription électorale de Salt Spring Island
« Lookout est ravi d'exploiter ce nouvel immeuble qui offrira la stabilité et le soutien tant attendus aux résidents. Nous sommes reconnaissants envers les partenaires communautaires locaux qui ont apporté un soutien incroyable et nous nous réjouissons de collaborer avec eux pour faire de ce lieu un pilier de soins et de compassion à Salt Spring Island. » - Shayne Williams, directeur général, Lookout Housing and Health Society
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
