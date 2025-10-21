SALT SPRING ISLAND, BC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont fourni un investissement combiné de 16,1 millions de dollars pour la construction de 36 logements à Salt Spring Island.

Le nouvel immeuble comprend 32 logements avec services de soutien pour des personnes de plus de 19 ans qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que quatre logements abordables destinés à des personnes à revenu faible ou modéré pouvant vivre de façon autonome.

La Lookout Housing and Health Society assurera l'exploitation de l'immeuble, qui appartient à la Province, par l'entremise de BC Housing. Les résidents des 32 logements avec services de soutien recevront deux repas par jour, auront accès à une buanderie, et bénéficieront du soutien du personnel dans le cadre de programmes de santé et de mieux-être.

Les résidents ont commencé à emménager dans leur nouveau chez-soi le 1er octobre. Les résidents des logements avec services de soutien paieront le coût de logement prévu par l'aide au revenu et l'aide aux personnes handicapées. S'ils occupent un emploi, le coût représentera environ 30 % de leur revenu.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Relever les défis en matière de logement exige la participation de tout le monde, de chaque ordre de gouvernement et de chaque partenaire. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble pour soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Ces investissements ne servent pas seulement à construire des logements. Ils offrent de la stabilité, de la dignité et un véritable sentiment d'appartenance aux personnes qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée fédérale d'Esquimalt-Saanich-Sooke, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il s'agit d'un pas important pour les personnes sans abri de Salt Spring Island et pour celles qui cherchent un logement abordable. Ces logements permettront aux gens de respirer un peu mieux, tout en leur offrant la possibilité de bâtir leur vie au sein de leur communauté. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour offrir les logements dont les gens ont besoin. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales

« Il s'agit d'un pas important pour les personnes sans abri de Salt Spring Island et pour celles qui cherchent un logement abordable. Le logement, la nourriture et les services de santé devraient être accessibles à tous. Des services intégrés comme ceux-ci sont essentiels pour créer des communautés plus saines et plus sécuritaires en Colombie-Britannique. » - Rob Botterell, député provincial de Saanich North and the Islands

« La construction de ces logements dans une communauté rurale renforce les familles en les aidant à avoir un endroit où vivre qui leur offre de la stabilité. Ces logements offrent aux résidents la possibilité de s'épanouir là où leurs racines sont profondément ancrées et de continuer à bâtir la communauté dans son ensemble. » - Steve Morissette, secrétaire parlementaire pour l'Aménagement rural de la Colombie-Britannique

« Les solutions en matière de logement nécessitent un partenariat entre les différents ordres de gouvernement, et le district régional de la capitale est heureux d'avoir loué un terrain dans la circonscription électorale de Salt Spring Island à BC Housing pour répondre aux besoins locaux. Je remercie BC Housing pour cet investissement transformateur dans le logement avec services de soutien. Nous saluons également le leadership de Lookout dans la gestion de cet important immeuble. » - Gary Holman, directeur de la circonscription électorale de Salt Spring Island

« Lookout est ravi d'exploiter ce nouvel immeuble qui offrira la stabilité et le soutien tant attendus aux résidents. Nous sommes reconnaissants envers les partenaires communautaires locaux qui ont apporté un soutien incroyable et nous nous réjouissons de collaborer avec eux pour faire de ce lieu un pilier de soins et de compassion à Salt Spring Island. » - Shayne Williams, directeur général, Lookout Housing and Health Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Tous les investissements de la SNL réalisés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble situé au 161, Drake Road est le suivant : La Province, par l'entremise de BC Housing, a accordé des subventions pour un montant d'environ 14,8 millions de dollars et fournira environ 1,3 million de dollars par année en financement d'exploitation pour les logements avec services de soutien. Le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a accordé une subvention de 1,6 million de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Le district régional de la capitale a fourni le terrain dans le cadre d'un bail à long terme moyennant un loyer symbolique.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Depuis 2017, la Province a offert plus de 93 600 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont 116 logements à Salt Spring Island.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez : https://strongerbc.gov.bc.ca/housing/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) : https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour lire le plan Belonging in BC (en anglais seulement), visitez : https://news.gov.bc.ca/files/BelongingStrategy.pdf.

