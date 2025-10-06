Le gouvernement du Canada alloue plus de 523 millions de dollars à l'Ontario pour l'aider à offrir un enseignement en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un bout à l'autre du pays. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté ontarienne. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français en Ontario.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, députée d'Orléans, a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés francophones du pays en annonçant la signature de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario, un investissement de plus de 523 millions de dollars est accordé à l'Ontario. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement de l'Ontario est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement de l'Ontario. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un océan à l'autre. Je suis donc très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec l'Ontario pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires de la province. La collaboration entre nos deux gouvernements est importante pour soutenir l'apprentissage du français ainsi que renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes savent à quel point l'éducation est essentielle pour préserver notre langue et transmettre notre culture aux générations futures. Grâce à cette entente, nous consolidons le bilinguisme et offrons aux jeunes les outils nécessaires pour s'épanouir pleinement en français et en anglais. C'est une fierté pour moi de voir cet engagement renouvelé, qui démontre la volonté de notre gouvernement d'appuyer les communautés francophones et bilingues d'un océan à l'autre. »

- Marie-France Lalonde, députée d'Orléans

« Cette entente confirme l'engagement inébranlable de l'Ontario envers l'éducation en langue française financée par des fonds publics. Cela représente un investissement majeur dans nos salles de classe, qui permettra aux étudiantes et étudiants d'avoir le personnel enseignant et les ressources nécessaires pour atteindre leur plein potentiel. En travaillant en étroite collaboration avec les conseils scolaires de langue française, les partenaires communautaires et le gouvernement fédéral, nous construisons un avenir dans lequel chaque enfant a accès à l'éducation en langue française de haute qualité qu'il mérite et nous continuons de renforcer l'avantage concurrentiel de l'Ontario. »

- L'honorable Paul Calandra, ministre de l'Éducation, gouvernement de l'Ontario

« L'Ontario travaille à bâtir une main-d'œuvre francophone et bilingue solide pour répondre aux besoins du marché du travail de la province, et cela commence par un accès à une éducation postsecondaire de qualité en français. Grâce à cette entente, notre gouvernement investit dans les collèges et universités de l'Ontario afin de continuer à offrir des programmes de langue française de calibre international, préparant les étudiantes et étudiants à des carrières enrichissantes qui soutiennent nos industries et nos communautés francophones. »

- L'honorable Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité, gouvernement de l'Ontario

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande pour les programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits dans ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement de l'Ontario est de 523 322 690 $ sur 4 ans, pour l'enseignement du français dans la langue de la minorité et l'enseignement du français langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

