Le ministre Miller a dévoilé le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année

CHERRY BROOK, NS, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Chaque année, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, les Canadiennes et Canadiens rendent hommage aux expériences, aux réalisations et aux contributions durables des communautés noires au Canada. C'est aussi l'occasion d'approfondir leur compréhension collective de l'histoire de ces communautés et de leur incidence sur la société canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a dévoilé le thème de cette année : « Le Mois de l'histoire des Noirs a 30 ans : honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires ». Ce thème célèbre les trois décennies du Mois de l'histoire des Noirs au Canada et reconnaît l'héritage durable des Canadiennes et Canadiens noirs, dont leur leadership, créativité, innovation et résilience qui ont façonné notre passé, influencent notre présent et inspireront les générations à venir.

Le ministre Miller a fait cette annonce au Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse, où l'on présente, préserve et célèbre l'histoire, la culture et les contributions des membres de la communauté afro-néo-écossaise, en plus d'en faire la promotion. Pendant sa visite, le ministre a également annoncé l'octroi d'une aide de plus de 280 000 $ à 9 projets dans la région de l'Atlantique qui mettront en valeur le Mois de l'histoire des Noirs.

Tout au long du mois de février, les Canadiennes et les Canadiens sont invités à en apprendre davantage sur la diversité et les réalisations de leurs compatriotes d'origine africaine aux quatre coins du pays et à les célébrer. Le Mois de l'histoire des Noirs offre également l'occasion de réfléchir à l'histoire douloureuse des personnes noires au pays et aux obstacles systémiques, tels le racisme et la discrimination anti-Noirs, auxquels elles continuent de faire face et de réaffirmer notre responsabilité commune à lutter contre ces fléaux.

Pendant que nous nous apprêtons à célébrer les 30 ans du Mois de l'histoire des Noirs au Canada, les communautés de tout le pays sont invitées à se joindre à nous pour honorer l'excellence des Canadiennes et Canadiens noirs et célébrer leurs remarquables contributions quotidiennes à la société canadienne.

Citations

« L'histoire des communautés noires est intimement liée à celle du Canada. À l'occasion du 30e anniversaire du Mois de l'histoire des Noirs au Canada, nous rendons hommage à l'héritage et à l'apport de plusieurs générations de Canadiennes et Canadiens noirs, qui ont contribué à bâtir le pays et façonnent son avenir. Cet anniversaire nous donne l'occasion de réaffirmer notre détermination à promouvoir l'équité, l'inclusion et les perspectives pour les communautés noires d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Mois de l'histoire des Noirs est le moment tout indiqué de souligner la contribution des personnes noires au Canada qui ont façonné nos communautés d'un bout à l'autre du pays. Depuis plus de 400 ans, les communautés afro-néo-écossaises ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire des personnes noires au Canada, laissant derrière elles un héritage durable qui nous inspire encore aujourd'hui. »

- Braedon Clark, député de Sackville-Bedford-Preston

« Le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de rendre hommage à notre passé et à nos réalisations, soulignant la nécessité d'une société juste où tout un chacun peut réussir. En diffusant le message du Mois de l'histoire des Noirs dans les écoles, l'Africa Festival of Arts and Culture Society (AFACS) jette les bases d'une société juste et équitable. »

- George Mbamalu, président du conseil d'administration, Africa Festival of Arts and Culture Society

Les faits en bref

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a octroyé à Patrimoine canadien 85 millions de dollars sur 4 ans, dès 2022-2023, pour mettre en œuvre et lancer la nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Le budget de 2024 a prévu 273,6 millions de dollars supplémentaires sur 6 ans, à partir de 2024-2025, et 29,3 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir le Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme de 2024-2028 et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine contribuent à soutenir des projets communautaires qui permettent aux Canadiens noirs et racisés, de même qu'aux minorités religieuses, d'avoir accès à des ressources qui favorisent leur pleine participation à l'économie canadienne, tout en sensibilisant la population aux questions liées au racisme et à la haine au Canada.

Le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018. Les Nations Unies ont proclamé une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine le 17 décembre 2024, afin de renouveler l'appel à la reconnaissance, à la justice et au développement des personnes d'ascendance africaine. Le gouvernement du Canada a accueilli favorablement l'adoption de cette deuxième décennie.

Tableaux de données

Projets bénéficiant d'un appui financier Région Bénéficiaire Description du projet Somme allouée Nouvelle-Écosse Prude Inc. Célébrations du Mois de l'histoire des Noirs de 2026 76 980 $ Africa Festival of Arts and Culture Society (AFACS) Mois de l'histoire des Noirs de 2026 38 000 $ Glace Bay Universal Negro Improvement Association Célébrations et activités culturelles du Mois du patrimoine africain de 2026 20 000 $ Nouveau-Brunswick Association Initiatives Afro-Canadiennes du Nouveau-Brunswick (AIAC-NB) Quatrième Colloque de la communauté afro-descendante du Nouveau-Brunswick : « Bâtir l'avenir : Renforcer les initiatives actuelles et transformer les imaginaires » 30 000 $ Association Initiatives Afro-Canadiennes du Nouveau-Brunswick (AIAC-NB) Quatrième édition provinciale de l'histoire des Noirs du Nouveau-Brunswick en images 47 500 $ Miramichi Afro Connection Inc. Célébrations du Mois de l'histoire des Noirs 20 000 $ Terre-Neuve-et-Labrador Centra Cultural Collective Inc. Festival de théâtre du Mois de l'histoire des Noirs - Ateliers contre le racisme 19 970 $ Association for New Canadians Célébrations du Mois de l'histoire des Noirs de 2026 : Remembering and Celebrating (Aspects of) Black Identity 16 414 $ Île-du-Prince-Édouard Black Cultural Society of Prince Edward Island Inc. Mois de l'histoire des Noirs de 2026 : Rooted in Legacy, Rising Together 12 000 $

