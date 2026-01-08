Le ministre Miller annonce l'octroi d'un soutien financier à la Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse pour l'ouverture du Centre de services à la francophonie

HALIFAX, NS, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Partout au pays, le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire contribue à façonner un Canada plus inclusif, dynamique et résilient. Ces communautés enrichissent notre tissu social, renforcent la cohésion communautaire et participent activement au développement culturel, social et économique de leurs régions. Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel qu'elles jouent et demeure résolument engagé à soutenir leur vitalité et leur épanouissement.

Aujourd'hui, dans le cadre d'une visite à Halifax, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'octroi d'un investissement de plus de 70 000 $ à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) pour la mise en place du nouveau Centre de services à la francophonie. Ce projet structurant renforcera l'accès aux services, stimulera la vitalité communautaire et soutiendra le développement de la francophonie néo-écossaise. La FANE et 14 autres organismes pourront aussi déménager dans des locaux du centre-ville d'Halifax.

Le Centre permettra de regrouper et de renforcer l'offre de services destinés aux communautés francophones et acadiennes de la Nouvelle-Écosse. De plus, il favorisera la collaboration entre les organismes, l'innovation et la pérennité des services en français. Il contribuera également à soutenir l'épanouissement culturel, social et économique des communautés francophones en situation minoritaire.

Citations

« Les communautés francophones et acadiennes sont au cœur de l'identité et de la richesse culturelle du Canada et jouent un rôle clé dans la croissance économique du pays. En appuyant la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse dans la création de ce nouveau Centre de services à la francophonie, notre gouvernement réaffirme son engagement à renforcer l'accès aux services en français et à soutenir la vitalité et le développement des communautés francophones d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse se réjouit profondément de l'annonce d'aujourd'hui. L'acceptation de la subvention par Patrimoine canadien pour le projet du Centre de services à la francophonie à Halifax représente une étape majeure pour notre communauté. Ce projet permettra aux organismes francophones de travailler au sein d'un même espace et favorisera une véritable synergie entre eux, ce qui se traduira par de meilleurs services offerts à la communauté acadienne et francophone d'Halifax, ainsi qu'à l'ensemble de la province. Ce projet contribuera également à accroître la visibilité des organismes francophones et de la communauté qu'ils desservent. »

- Denise Comeau-Desautels, présidente, Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l'épanouissement et le développement global des communautés acadiennes et francophones de la province. En tant que principale porte-parole de la population acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, elle facilite la concertation et le partenariat de ses organismes membres. De plus, elle offre des services et des programmes répondant à leurs besoins. La FANE compte actuellement 29 organismes régionaux, provinciaux et institutionnels.

Le financement annoncé permettra de terminer les étapes menant à l'emménagement de la FANE et de 14 organismes communautaires dans leurs nouveaux locaux au centre-ville d'Halifax. Il servira à préciser les besoins des organismes concernés, à établir un plan financier quinquennal, à concevoir les plans des bureaux, à réaliser quelques rénovations mineures et à acquérir le mobilier manquant. L'installation des organismes dans leurs nouveaux locaux est prévue pour la fin de 2026.

Le volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle permet au gouvernement fédéral de travailler en partenariat avec des organismes communautaires et d'autres paliers de gouvernement afin d'offrir aux communautés de langue officielle en situation minoritaire l'accès à des services, activités et infrastructures dans leur propre langue. L'objectif est d'assurer leur développement à long terme, de renforcer leur capacité d'action et de soutenir leur vitalité culturelle, sociale et communautaire.

Liens connexes

Volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]