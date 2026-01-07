Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Noël orthodoxe

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« En ce début d'année, nous nous joignons aux communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental qui soulignent Noël au Canada et ailleurs dans le monde.

Célébrée en famille et entre amis, cette fête permet de commémorer la naissance de Jésus-Christ par des services religieux, l'allumage de bougies et des rassemblements empreints de chaleur et de solidarité. En cette période d'incertitude et de profonds bouleversements, l'esprit et la lumière de Noël prennent une signification toute particulière et deviennent porteurs de réconfort, de joie et d'espoir.

Noël est aussi un moment de réflexion sur les enseignements précieux de Jésus-Christ, centrés sur le partage, le pardon et surtout, l'amour de son prochain. L'engagement communautaire des personnes chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental au Canada illustre ce que nous pouvons réussir à accomplir ensemble en tant que société. En cette journée, tournons-nous vers autrui et tendons la main aux personnes en situation de vulnérabilité, car un simple appel, une visite ou une conversation peuvent faire toute la différence et contribuer à briser l'isolement.

J'offre mes vœux à toutes les personnes qui célèbrent le Noël orthodoxe. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé et joie. »

SOURCE Patrimoine canadien

