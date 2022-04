Appui concret à la communauté franco-ontarienne : les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent un investissement important pour le Collège La Cité à Ottawa

OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont une source de fierté et un atout pour la population canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient les institutions postsecondaires comme le Collège La Cité, un joueur clé dans la revitalisation de la communauté franco-ontarienne.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé l'octroi de plus de 12,6 millions de dollars, afin que le Collège La Cité entreprenne la transformation de son architecture technologique actuelle et qu'il révise ses opérations dans le cadre de sa nouvelle stratégie numérique. Ce financement permettra également de réaménager quatre espaces en salles de classe collaboratives. La ministre était accompagnée de l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa−Vanier et présidente du Conseil du Trésor, et de Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, pour en faire l'annonce.

Plus précisément, le gouvernement du Canada investit près de 10 millions de dollars sur trois ans pour que le Collège La Cité puisse entreprendre cet important chantier technologique alors que le gouvernement de l'Ontario y alloue plus de 2 millions de dollars sur trois ans.

De plus, le financement permettra d'appuyer la mise sur pied de trois microcertifications en citoyenneté numérique - en collaboration avec l'Université de l'Ontario français et le Groupe Média TFO - offertes en ligne.

Par ailleurs, un investissement supplémentaire de 300 000 dollars du gouvernement du Canada permettra le réaménagement de quatre salles de classe de La Cité en salles de classe collaboratives. Pour ce faire, elles seront dotées d'outils technologiques de pointe et de mobilier ergonomique qui profiteront à différentes utilisations pédagogiques. Le Collège La Cité, avec l'appui du gouvernement de l'Ontario, alloue 300 000 dollars à ce même projet.

Les deux premiers projets sont financés dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario sur l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023 tandis que le financement octroyé au réaménagement des salles de classe provient du Projet d'infrastructure éducative communautaire.

« L'annonce d'aujourd'hui permettra aux étudiants francophones d'avoir accès à des programmes de qualité en français et d'obtenir la formation requise pour intégrer plus rapidement le marché du travail. Nous sommes déterminés à appuyer nos institutions postsecondaires dans la langue de la minorité et à mettre en place les ressources nécessaires pour favoriser l'épanouissement de notre jeunesse, qui a maintenant tout en main pour accomplir de grandes choses.

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Comme députée d'Ottawa-Vanier et Franco-Ontarienne, je suis très heureuse de l'appui financier octroyé aujourd'hui. Depuis sa création en 1990, le Collège La Cité a su se démarquer et devenir une institution postsecondaire de choix pour les francophones. Le virage numérique et les microcertifications que le Collège offrira lui permettront de maintenir son niveau d'excellence en éducation en offrant des services modernes et actuels pour la communauté francophone. »

- L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier et présidente du Conseil du Trésor

« En plus de réaménager des salles de classe et de contribuer à un virage numérique important, ce financement permettra également une belle collaboration entre La Cité, l'Université de l'Ontario français et le groupe Média TFO, qui travailleront ensemble afin de concevoir un programme en citoyenneté numérique qui inclura du contenu d'apprentissage numérique en français. Quand trois institutions francophones se rassemblent avec une mission commune, on peut s'attendre à de grandes réalisations pour la population franco-ontarienne. »

- Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« La reprise économique et la prospérité future de l'Ontario dépendent d'une main-d'œuvre qui peut s'adapter rapidement au marché du travail en pleine évolution. C'est pourquoi le gouvernement de l'Ontario est fier de soutenir financièrement la transformation de l'infrastructure numérique et l'élaboration, au Collège La Cité, de nouveaux programmes qui favoriseront l'apprentissage grâce à la microcertification des compétences. Cet investissement aidera les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour entrer plus rapidement sur le marché du travail et aidera plus particulièrement les conseils scolaires à perfectionner les compétences du personnel francophone grâce à de nouvelles microcertifications en matière de citoyenneté numérique. »

− L'honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario

« Le Collège La Cité se réjouit de cet appui considérable du gouvernement fédéral et de la province qui lui permettra de poursuivre la réalisation de son mandat, soit d'assurer une relève francophone forte, prospère et active au sein de la société canadienne, particulièrement en Ontario. Depuis sa création en 1990, La Cité joue un rôle important dans le développement et l'épanouissement des communautés francophones dans la province et ailleurs au pays. Ce financement servira à transformer notre architecture technologique, celle-ci étant devenue essentielle pour accroître notre capacité numérique et soutenir la nouvelle approche pédagogique pour l'implantation de la transformation pédagogique des 140 programmes d'études du Collège. »

- Lise Bourgeois, présidente-directrice générale, Collège La Cité

Les faits en bref

Solidement implantée dans la région de la capitale nationale et de l'Est ontarien depuis un quart de siècle, La Cité est le plus grand collège d'arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario.

La Cité offre 140 programmes postsecondaires et place la réussite étudiante au haut de sa liste de priorités. En plus de son campus principal à Ottawa, le Collège compte le Centre des métiers Minto - campus Alphonse-Desjardins à Orléans, son institut des métiers spécialisés muni d'installations à la fine pointe de la technologie, et des campus satellites à Toronto, Hawkesbury et dans l'ouest d'Ottawa.

Dans le budget de 2021, on prévoit un investissement de 80 millions de dollars sur 2 ans (2021-2022 et 2022-2023) afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 78,9 millions de dollars sur 10 ans destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés, annoncés dans le budget de 2017, et aux 67,2 millions de dollars sur 5 ans, prévus dans le Plan d'action pour les langues officielles de 2018-2023, pour les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le budget de 2021 prévoit également un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Le financement fédéral accordé pour ce projet est octroyé par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le gouvernement de l'Ontario soutient le projet dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

