Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent la création de nouveaux logements abordables à Milton

MILTON, ON, le 9 juill. 2019 /CNW/ - Un plus grand nombre de personnes de Milton auront bientôt un chez-soi. Les gouvernements fédéral et provincial investissent 2,7 millions de dollars pour créer 18 logements abordables à Milton en vertu de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Les logements feront partie de l'ensemble de Victoria Park Community Homes situé au 154, rue Bronte Sud. L'immeuble d'appartements de 5 étages fournira 24 nouveaux logements d'une chambre à des gens de la collectivité locale. Il comportera aussi des caractéristiques d'accessibilité telles que des corridors plus larges, un espace commun, des portes d'entrée automatiques, des portes plus larges pour tous les logements, un ascenseur, quatre logements exempts d'obstacles (trois d'entre eux seront entièrement accessibles), des douches de plain-pied, de l'affichage en braille (dans l'espace commun), et du revêtement de sol texturé sur les paliers et les allées.

La société Victoria Park Community Homes est déterminée à soutenir les personnes et les familles et à renforcer les quartiers et les collectivités en fournissant des logements stables, abordables et de qualité. Fondée en 1974, elle est l'une des plus importantes et des plus anciennes sociétés d'habitation privées sans but lucratif en Ontario.



Citations :

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à la Stratégie nationale du logement, nous construisons des nouvelles maisons à Milton et partout au Canada.» − L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement accorde la priorité aux familles en aidant des gens de Milton et de la région de Halton à avoir accès à un chez-soi sûr et abordable. Dans tout ce que nous faisons - chaque programme mis sur pied, chaque politique élaborée et chaque changement de service apporté - nous mettons les gens à l'avant-plan. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires pour créer des logements accessibles comme ceux-ci à Victoria Park Community Homes et aider les personnes les plus vulnérables de la province. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

Faits en bref :

Le nouveau complexe de Victoria Park Community Homes comptera 18 logements abordables et 6 logements avec services de soutien.

L'ensemble a aussi reçu du financement dans le cadre de l'entente de subvention locative fédérale conclue avec la région de Halton et du programme Home for Good de l' Ontario . Ainsi, un certain nombre de logements seront réservés aux personnes figurant sur la liste d'attente du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), et d'autres auront un loyer proportionné au revenu et seront destinés aux ménages inscrits sur la liste d'attente pour un logement social de la région de Halton.

. Ainsi, un certain nombre de logements seront réservés aux personnes figurant sur la liste d'attente du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), et d'autres auront un loyer proportionné au revenu et seront destinés aux ménages inscrits sur la liste d'attente pour un logement social de la région de Halton. Les gouvernements fédéral et provincial versent aussi un financement de 900 000 $ dans le cadre du programme relevant de l'IDLA pour la création de six logements abordables, qui feront partie de l'ensemble situé au 80, rue Ontario Nord, à Milton . Cet ensemble appartient à la Catherton Charitable Foundation.

. Cet ensemble appartient à la Catherton Charitable Foundation. Depuis 2011, les gouvernements du Canada et de l' Ontario travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en Ontario .

et de l' travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en . Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La Province de l' Ontario investit dans le système de logement communautaire, qui a été négligé pendant des années, en apportant une contribution de 1 milliard de dollars en 2019-2020 pour aider à assurer la viabilité des logements communautaires en Ontario , à les réparer et à en accroître le nombre.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché - ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché - ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Pour en savoir plus au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 819-654-5546, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Spencer Magee, Relations publiques, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 647-244-0040, smagee@cmhc-schl.gc.ca; Julie O'Driscoll, Cabinet du ministre, Ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Julie.O'Driscoll@ontario.ca; Conrad Spezowka, Communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, 416-585-7066, mma.media@ontario.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca