GRAND SUDBURY, ON, le 8 août 2024 /CNW/ - Les opérations de plantation d'arbres au Canada contribuent pour beaucoup à combattre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Des forêts diversifiées procurent de nombreux avantages : elles réduisent l'effet de serre et contribuent à la lutte contre les changements climatiques grâce à l'absorption du carbone dans les arbres en croissance; elles aident à réguler la chaleur dans les villes; elles réduisent les menaces posées par les feux de végétation et les inondations; et elles contribuent à notre santé en nous offrant plus d'espaces verts pour les loisirs et en aidant les citoyens à entrer en contact avec la nature. En plantant les bonnes essences d'arbres aux bons endroits, les gouvernements du Canada et de l'Ontario bâtissent un avenir plus vert et plus résilient pour nos forêts et nos collectivités, ce qui profitera à de nombreuses générations.

M. Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada; et M. Nolan Quinn, ministre associé des Richesses naturelles de l'Ontario, ont annoncé un investissement commun de plus de 61 millions de dollars pour lancer, dans des territoires forestiers de la Couronne en Ontario, un nouveau programme de plantation d'arbres qui s'étalera jusqu'à la fin de 2026.

Dans le cadre du programme, l'Ontario et le Canada financeront à parts égales des activités de sylviculture - y compris la préparation de sites et la plantation d'arbres - pour renforcer les écosystèmes dans des zones au couvert arboré faible ou nul, notamment les zones touchées par des feux de forêt. Ce travail de plantation vient compléter celui qu'effectuent les gestionnaires forestiers pour régénérer des forêts après des activités de récolte et devrait permettre la plantation d'environ 60 millions d'arbres d'ici la fin du programme, dépendamment de la disponibilité de terres forestières de la Couronne exploitables et de la portée des projets retenus par les gestionnaires forestiers de l'Ontario.

Le programme 2 milliards d'arbres s'inscrit dans le cadre de l'approche globale du gouvernement du Canada pour la mise en place de solutions climatiques axées sur la nature. La plantation d'arbres contribue à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature. De concert avec les provinces, les territoires, les collectivités locales, les organismes à but lucratif et sans but lucratif et les peuples autochtones, le Canada assure un avenir prometteur et sain pour de nombreuses générations, en soutenant les objectifs climatiques généraux du gouvernement, notamment en ce qui concerne la biodiversité, l'atténuation des changements climatiques et la Stratégie nationale d'adaptation.

Citations

« Les arbres nous sont essentiels : ils purifient l'air que nous respirons, rendent nos espaces urbains plus agréables, créent des habitats pour la faune et nous aident à nous adapter à l'évolution du climat. Le financement annoncé aujourd'hui jouera un rôle primordial dans la matérialisation de ces avantages pour la population ontarienne et dans l'atteinte de notre objectif ambitieux de planter deux milliards d'arbres en l'espace de dix ans. Ce projet montre que par la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux, on peut veiller à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits et au bon moment, et ce, pour le bien de tous les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres vont non seulement contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi à l'expansion des forêts du Canada et à la restauration d'importants habitats, en plus d'assainir l'air et de fournir des emplois durables d'un bout à l'autre du pays. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider l'Ontario à gérer des terres forestières de la Couronne dont les Canadiens bénéficieront pendant de nombreuses années. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles

« Les forêts soutiennent notre environnement, nos loisirs et la vigueur de notre économie. L'Ontario s'associe au gouvernement fédéral pour aider à préserver la vitalité, la diversité et la productivité des forêts de la Couronne sur la durée. Cet investissement donne de nouvelles occasions aux gestionnaires forestiers de planter des arbres, de créer de l'emploi et d'affermir la réputation de chef de file mondial de la gestion durable des forêts dont jouit l'Ontario. »

L'honorable Nolan Quinn

Ministre associé des Richesses naturelles de l'Ontario

Quelques faits

Depuis 2021, le gouvernement du Canada est en discussion avec différentes organisations au pays pour honorer son engagement de planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans. Il est primordial de travailler en étroite collaboration avec les territoires et les provinces à des plans de plantation communs pour aider les collectivités locales, responsables de la gestion de 90 % des terres forestières au pays, et permettre la plantation de nouveaux arbres. Cette entente aidera le Canada et l' Ontario à honorer leur engagement de générer des retombées sociales et environnementales positives pour les collectivités grâce à la plantation d'arbres.

est en discussion avec différentes organisations au pays pour honorer son engagement de planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans. Il est primordial de travailler en étroite collaboration avec les territoires et les provinces à des plans de plantation communs pour aider les collectivités locales, responsables de la gestion de 90 % des terres forestières au pays, et permettre la plantation de nouveaux arbres. Cette entente aidera le et l' à honorer leur engagement de générer des retombées sociales et environnementales positives pour les collectivités grâce à la plantation d'arbres. Les travaux avancent rondement en vue de conclure d'autres ententes avec les provinces et les territoires pour multiplier les plantations d'arbres à la grandeur du pays.

Le programme 2 milliards d'arbres consulte ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et les responsables du programme 2 milliards d'arbres visitent les sites et utiliseront la télédétection pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

Renseignements connexes

