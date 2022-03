Appui concret à la communauté franco-ontarienne : les gouvernements du Canada et de l'Ontario font un investissement important pour soutenir l'Université Saint-Paul

OTTAWA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont une source de fierté et un avantage comparatif majeur pour le Canada. Le gouvernement du Canada comprend l'importance de veiller à ce que tous les Canadiens et Canadiennes puissent s'instruire dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi il soutient les institutions postsecondaires, comme l'Université Saint-Paul, qui joue un rôle central dans la revitalisation des communautés francophones au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé l'octroi d'un financement important pour moderniser l'Université Saint-Paul. Elle était accompagnée de l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa−Vanier et présidente du Conseil du Trésor; de Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles; et de Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre.

Afin d'assurer la rénovation du pavillon Guigues, le gouvernement du Canada investit plus de 3,4 millions de dollars sur trois ans. Le gouvernement de l'Ontario soutient également le projet dans le cadre de l'entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023, et l'Université Saint-Paul alloue plus de 3,4 millions de dollars sur deux ans à ce projet.

Le projet de rénovation a les objectifs suivants :

créer des zones collaboratives, des espaces d'enseignement à la fine pointe de la technologie et un « campus social » abritant de multiples espaces sociaux informels;

consolider des bureaux académiques et des services à l'intention des étudiants;

améliorer les espaces d'apprentissage, les espaces de travail et la qualité générale de l'établissement;

réduire l'empreinte énergétique de l'Université.

L'investissement d'aujourd'hui s'ajoute aux sommes annoncées en mars 2020 totalisant plus d'un million de dollars pour permettre la rénovation de l'auditorium du pavillon Guigues de l'Université Saint-Paul. Ces investissements visant à moderniser les installations aideront l'Université à continuer d'offrir à ses étudiants une éducation de qualité en français, assurant ainsi la vitalité de la culture franco-ontarienne.

Citations

« Plus que jamais, notre gouvernement est déterminé à préserver la vitalité de la langue française et des communautés francophones au pays. Aujourd'hui est une étape importante qui permettra aux Franco-Ontariens et aux francophiles d'avoir accès à un enseignement de qualité, ici même à Ottawa. Lorsque l'on donne les outils nécessaires aux étudiants et étudiantes pour s'épanouir en français, c'est toute la société qui y gagne. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Comme députée d'Ottawa-Vanier et fière Franco-Ontarienne, je me réjouis du financement octroyé à l'Université Saint-Paul qui, depuis sa fondation en 1965, sert de pilier et de promoteur de la culture d'expression française. Nos institutions sont essentielles à la promotion et à l'épanouissement de nos communautés linguistiques. Les travaux majeurs qui seront effectués grâce au financement des gouvernements du Canada et de l'Ontario permettront à l'Université Saint-Paul d'offrir un environnement postsecondaire de choix aux étudiants et à la communauté francophone de l'Ontario et d'ailleurs. »

- L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier et présidente du Conseil du Trésor

« Comme député d'Ottawa-Centre, je me réjouis de voir le financement octroyé à l'Université Saint-Paul, qui, depuis sa fondation, fait une énorme différence en éducation pour les communautés francophones et milieux minoritaires du pays. Elle accueille une clientèle étudiante en provenance de partout. Cet investissement permettra à l'université de continuer d'offrir des services et des programmes de qualité à l'intérieur de locaux modernes et propices à l'apprentissage. »

- Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre

« Le gouvernement de l'Ontario est fier d'appuyer la rénovation du pavillon Guigues de l'Université Saint-Paul. En investissant dans des projets de restauration patrimoniale comme celui-ci, nous continuerons de veiller à ce que les étudiants francophones de l'Ontario aient accès à des installations modernes et de pointe qui améliorent leur expérience d'apprenant, tout en créant un pôle de collaboration qui profite à l'ensemble de la communauté. »

− L'honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario

« Bien enracinés dans la collectivité franco-ontarienne, nous nous engageons à promouvoir les activités en français sur notre campus. Nous avons concentré nos efforts sur l'enrichissement des communautés francophones de l'Ontario en misant sur l'éducation et l'épanouissement professionnel de notre population étudiante. Cet apport de fonds permettra d'assurer le maintien d'un service de haute qualité pour ceux et celles qui choisissent de poursuivre leurs études en français, tout en favorisant l'essor du bilinguisme au pays. »

- Chantal Beauvais, rectrice, Université Saint-Paul

Les faits en bref

Forte d'une longue tradition, l'Université Saint-Paul a pleinement conscience de sa mission particulière et de ses possibilités. Sa situation géographique, son caractère bilingue, sa fédération avec l'Université d' Ottawa , son corps professoral compétent et diversifié sont autant de facteurs qui contribuent à la richesse de la formation universitaire qu'elle veut assurer.

a pleinement conscience de sa mission particulière et de ses possibilités. Sa situation géographique, son caractère bilingue, sa fédération avec l'Université d' , son corps professoral compétent et diversifié sont autant de facteurs qui contribuent à la richesse de la formation universitaire qu'elle veut assurer. En 2017, l'Université a entrepris des travaux de rénovation majeurs au pavillon Guigues , y compris la rénovation du rez-de-chaussée et du premier étage avec la construction du Centre de la vie étudiante; la rénovation et le développement des espaces de collaboration, du laboratoire informatique et des espaces de bureau de la bibliothèque et des archives; et la rénovation de l'auditorium au deuxième étage.

, y compris la rénovation du rez-de-chaussée et du premier étage avec la construction du Centre de la vie étudiante; la rénovation et le développement des espaces de collaboration, du laboratoire informatique et des espaces de bureau de la bibliothèque et des archives; et la rénovation de l'auditorium au deuxième étage. Dans le budget de 2021, on prévoit un investissement de 80 millions de dollars sur 2 ans ( 2021-2022 et 2022-2023) afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 78,9 millions de dollars sur 10 ans destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés, annoncés dans le budget de 2017, et aux 67,2 millions de dollars sur 5 ans, prévus dans le nouveau Plan d'action pour les langues officielles de 2018-2023, pour les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

2022-2023) afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 78,9 millions de dollars sur 10 ans destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés, annoncés dans le budget de aux 67,2 millions de dollars sur 5 ans, prévus dans le nouveau Plan d'action pour les langues officielles de 2018-2023, pour les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le financement fédéral accordé pour ce projet est octroyé par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le gouvernement de l' Ontario soutient le projet dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle (de 2020-2021 à 2022-2023).

soutient le projet dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle (de 2020-2021 à 2022-2023). Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @Patrimoinecdn, @soistoimeme_ca, @SportCanada_Fr et @VivezlaCapitale

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources (médias seulement) : Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected], 343-543-8853; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]