Appui concret à la communauté franco-ontarienne : les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent un investissement significatif pour appuyer l'Université de Hearst en Ontario

HEARST, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - L'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire passe entre autres par le droit à une éducation dans la langue de son choix. En ce Mois de la francophonie, le gouvernement du Canada réitère son engagement à protéger et à promouvoir nos deux langues officielles, une partie intégrante de notre identité en tant que Canadiens et Canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique; accompagnée de Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles; et de l'honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario; ont annoncé l'octroi de plus de 5,7 millions de dollars en appui à deux projets importants pour l'Université de Hearst.

Plus précisément, le gouvernement du Canada accorde près de 1,9 million de dollars sur trois ans à l'Université de Hearst afin d'enrichir son offre de programmes d'études, en plus de renforcer sa notoriété en tant qu'établissement « par et pour » les francophones. Ces fonds serviront également à l'embauche de professeurs et à l'élaboration d'une stratégie de promotion de la santé mentale et du bien-être pour favoriser la rétention et la réussite des étudiants et étudiantes. De son côté, l'Université de Hearst, appuyée par le gouvernement de l'Ontario, alloue plus de 1,1 million de dollars sur trois ans à ce projet.

De plus, un investissement supplémentaire de 887 500 dollars du gouvernement du Canada permettra la rénovation de plusieurs salles et espaces, et ce, en vue de stimuler l'apprentissage et de mieux répondre aux besoins de la population étudiante en croissance. L'Université de Hearst, appuyée par le gouvernement de l'Ontario, alloue à ce projet plus de 1,8 million de dollars sur deux ans.

Les deux projets sont financés dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.

Citations

« Pour assurer la pérennité du français, on doit continuer d'investir dans les institutions postsecondaires au sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire. C'est pourquoi, en ce Mois de la francophonie, nous sommes fiers de réitérer notre soutien envers les institutions postsecondaires et d'investir dans des projets novateurs qui permettront d'attirer les meilleurs talents et d'offrir un enseignement de qualité dans la langue de Molière. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le financement de ces deux projets annoncés aujourd'hui est important. La modernisation de l'infrastructure de l'Université de Hearst lui permettra de se distinguer plus que jamais comme établissement postsecondaire de choix. L'appui pourra également stabiliser et appuyer le développement de l'Université en intégrant des étudiants internationaux, et renforcer les services de soutien offerts à ces étudiants. Ceci est une autre mesure concrète qui témoigne de notre soutien à l'accès à une éducation de qualité pour que les étudiants francophones puissent mener des carrières enrichissantes et contribuer à la société canadienne. »

- Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Le gouvernement de l'Ontario sait que l'Université de Hearst joue un rôle important en permettant à la population d'étudier en français dans le Nord de l'Ontario. C'est pourquoi nous avons récemment pris des mesures pour faire de Hearst une université indépendante ayant le pouvoir de décerner des diplômes. Nous sommes fiers de continuer à soutenir Hearst en finançant les travaux pour moderniser ses installations, ce qui facilitera un apprentissage collaboratif et novateur, et en soutenant des projets en matière de santé mentale qui aideront les étudiants et étudiantes à avoir du succès dans leurs études. »

− L'honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario

« L'Université de Hearst salue le très significatif appui financier supplémentaire annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral et par le gouvernement ontarien. Il nous permettra, dans un premier temps, de stabiliser et de consolider notre situation financière, puis de développer et d'enrichir notre programmation et nos services de soutien afin de mieux desservir une population étudiante plus nombreuse et plus diversifiée. L'Université de Hearst offre des programmes en français dans le Nord de l'Ontario depuis près de 70 ans. L'augmentation de nos inscriptions des huit dernières années, notre signature pédagogique et notre utilisation des technologies font que nous devions aussi absolument moderniser nos installations physiques dédiées à l'apprentissage au campus de Hearst. L'annonce d'aujourd'hui arrive donc à point nommé et nous permet de compléter le montage financier requis pour mener à bien ce projet d'infrastructure. C'est toute notre communauté universitaire qui en profitera bientôt. »

- Luc Bussières, recteur, Université de Hearst

Les faits en bref

En 2021, le gouvernement de l'Ontario a accordé par voie législative une charte autonome à l'Université de Hearst faisant d'elle la deuxième université entièrement de langue française en Ontario

Dans le budget de 2021, on prévoit un investissement de 80 millions de dollars sur 2 ans (2021-2022 et 2022-2023) afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 78,9 millions de dollars sur 10 ans destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés, annoncés dans le budget de 2017, et aux 67,2 millions de dollars sur 5 ans, prévus dans le nouveau Plan d'action pour les langues officielles de 2018-2023, pour les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le budget de 2021 prévoit également un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

