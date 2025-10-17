Le gouvernement du Canada alloue plus de 16 millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard pour l'aider à offrir un enseignement en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

CHARLOTTETOWN, PE, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un océan à l'autre. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté de l'Île-du-Prince-Édouard. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français dans cette province.

Aujourd'hui, Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et député de Charlottetown, a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés francophones et acadiennes du pays en annonçant la signature de l'Entente Canada-Île-du-Prince-Édouard relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2024-2025 à 2027-2028. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Île-du-Prince-Édouard, un investissement de plus de 16 millions de dollars est accordé à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

Citations

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un océan à l'autre. Je suis donc très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec l'Île-du-Prince-Édouard pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires de la province. La collaboration entre nos deux gouvernements est importante pour soutenir l'apprentissage du français ainsi que renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Soutenir l'éducation en français dans nos écoles et établissements postsecondaires reflète non seulement notre histoire, mais aussi l'ouverture et la richesse culturelle de notre communauté. Je suis fier que nous ayons conclu cette entente importante. Ce partenariat contribuera à offrir plus d'occasions à nos jeunes, à renforcer les liens entre nos citoyens et à faire rayonner la diversité linguistique et culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard. »

- Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et député de Charlottetown

« Il est essentiel que l'Île-du-Prince-Édouard puisse offrir une éducation publique en français afin de préserver notre diversité culturelle et linguistique. En tant que province où le français est la langue de la minorité, nous collaborons avec le gouvernement fédéral pour que notre système d'éducation publique puisse offrir aux familles le choix de faire éduquer leurs enfants dans la langue officielle qui reflète le mieux leur identité et leurs valeurs. »

- L'honorable Robin Croucher, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral pour soutenir les programmes d'enseignement en français destinés à la clientèle étudiante de niveau postsecondaire à l'Île-du-Prince-Édouard. Nous avons à cœur de collaborer avec nos établissements d'enseignement postsecondaire afin de renforcer l'enseignement en français et de susciter la participation à un système plus diversifié sur le plan culturel qui contribue à rendre nos communautés plus inclusives et favorise une économie provinciale plus saine. »

- L'honorable Jenn Redmond, ministre de la Main-d'œuvre, des Études supérieures et de la Population, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Les faits en bref

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard est de 16 525 752 $ sur 4 ans pour l'enseignement du français langue de la minorité et l'enseignement du français langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

SOURCE Patrimoine canadien

