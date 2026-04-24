CHARLOTTETOWN, PE, le 24 avril 2026 /CNW/ - L'évolution rapide du paysage des échanges commerciaux à l'échelle mondiale est une source d'incertitude et pose des difficultés pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au Canada. Dans un monde qui évolue rapidement, le gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler : bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Tous les ordres de gouvernement doivent agir avec détermination afin de protéger les emplois, de renforcer les économies locales et de garantir que les travailleurs peuvent s'adapter aux réalités économiques changeantes.

Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de la Main-d'œuvre et des Études supérieures de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, l'honorable Zack Bell, ont annoncé un partenariat entre les gouvernements du Canada et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard pour soutenir les travailleurs dont les emplois ont été touchés directement ou indirectement par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale et les aider à s'adapter, à se réorienter et à réussir.

Une somme de près de 3,1 millions de dollars sur trois ans sera investie dans le cadre de la nouvelle Réponse tarifaire pour la main‑d'œuvre Canada-Île‑du‑Prince‑Édouard afin de soutenir les travailleurs et les employeurs des secteurs du bois d'œuvre et de l'acier, ainsi que d'autres industries directement et indirectement touchées par les droits de douane. Grâce à ce nouveau financement, plus de 350 travailleurs à l'Île‑du‑Prince‑Édouard pourront acquérir de nouvelles compétences et saisir de nouvelles possibilités.

Le soutien sera offert par l'intermédiaire du réseau provincial Compétences Î.-P.-É. afin d'assurer un appui rapide, local et personnalisé aux travailleurs qui pourraient bénéficier d'une réorientation professionnelle ou d'aide à l'emploi tandis qu'ils effectuent une transition vers de nouvelles possibilités. Ces personnes comprennent :

les travailleurs sans emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour les emplois faisant l'objet d'une forte demande;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que ces industries s'adaptent;

les travailleurs employés qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour renforcer leur résilience dans des entreprises directement touchées par les droits de douane ou par l'évolution du marché mondial ou de leurs chaînes d'approvisionnement, ou dans les collectivités qui dépendent considérablement de ces entreprises, comme les collectivités à industrie unique.

La mise en œuvre de l'entente de partenariat s'appuiera sur des mécanismes existants et nouveaux ou améliorés et bénéficiera de l'apport des représentants des travailleurs et des entreprises. Une coordination directe avec les entreprises concernées pour protéger les emplois et renforcer le partage des données offrira aux travailleurs touchés par les droits de douane et à ceux qui participent à des accords de Travail partagé de meilleures possibilités de perfectionnement des compétences ou de réorientation dans un contexte économique en évolution.

Cette nouvelle approche témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard visant à soutenir les Canadiens pendant une période de rajustement économique important, tout en bâtissant une main-d'œuvre solide et confiante afin que les travailleurs puissent composer avec l'incertitude à l'échelle mondiale et que les industries puissent demeurer concurrentielles sur le marché mondial.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois, continuer de bâtir des collectivités solides et veiller à ce que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« En collaborant, nous pouvons nous assurer que chaque travailleur dispose des outils et des possibilités dont il a besoin pour aller de l'avant avec confiance et continuer de contribuer à une main-d'œuvre résiliente à l'Île‑du‑Prince‑Édouard. C'est pourquoi il est si important de mettre en place des soutiens solides et bien coordonnés. »

- Le ministre de la Main-d'œuvre et des Études supérieures de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, l'honorable Zack Bell

« Dans un contexte d'instabilité économique mondiale qui perdure, le milieu des affaires de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a fait preuve de détermination, d'innovation et de présence d'esprit pour protéger dans toute la mesure du possible ses activités et ses travailleurs. L'Île‑du‑Prince‑Édouard étant tournée vers les exportations, il est essentiel que tous les secteurs puissent continuer de se concentrer sur la mise en marché des biens et services de la province. C'est pourquoi ce nouveau partenariat financier avec le gouvernement fédéral est une bonne nouvelle. Il aidera notre économie à renforcer sa résilience tandis que nous continuons à composer avec ces nouvelles réalités économiques mondiales. »

- Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Intelligence artificielle de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, l'honorable Jenn Redmond

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Île‑du‑Prince‑Édouard, les gouvernements du Canada et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard fournissent de la formation et des services d'emploi ciblés, financés au moyen des cotisations versées à l'assurance emploi par les travailleurs et les employeurs, pour aider les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforcer la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi près de 28 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main ‑ d'œuvre à l'Île ‑ du ‑ Prince ‑ Édouard, qui soutiennent la prestation de formation et de services à l'emploi à environ 7 000 personnes tous les ans, y compris à : 3 000 personnes qui obtiennent un emploi 6 mois environ après avoir reçu des mesures de soutien; 4 000 jeunes (âgés de 15 à 29 ans); 1 500 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 1 300 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 400 apprentis.



d'œuvre à l'Île du Prince Édouard, qui soutiennent la prestation de formation et de services à l'emploi à environ 7 000 personnes tous les ans, y compris à : À l'échelle nationale, l'accord prépare les travailleurs pour qu'ils saisissent de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment des grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

En mars 2026, le taux de chômage de l'Île‑du‑Prince‑Édouard s'établissait à 7,3 %, ce qui témoigne des répercussions générales sur le marché du travail associées à l'imposition de droits de douane.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Brooke Miller, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, [email protected], 902-218-4751