Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans un ensemble de logements abordables à Charlottetown

CHARLOTTETOWN, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), les personnes qui recherchent un logement abordable à Charlottetown trouveront bientôt un chez-soi, avec l'ouverture d'un nouvel ensemble de 60 logements abordables.

Sean Casey, député fédéral de Charlottetown, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), annoncera un engagement financier de 11,9 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de Martha Place, un ensemble de logements abordables situé au 2, Acadian Drive, à Charlottetown.

Grâce à cet engagement du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux investissements d'autres partenaires, à savoir la province de l'Île-du-Prince-Édouard et la Ville de Charlottetown, cet ensemble offrira des services à des groupes prioritaires, comme des femmes et enfants fuyant des situations de violence familiale ou des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. La Kings Square Affordable Housing Corporation possède et gère l'ensemble de logements abordables de quatre étages, qui abritera, en outre, des services sociaux à temps partiel offerts par les Sœurs de Sainte Marthe.

Citations

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement s'est engagé à réduire l'itinérance de 50 % au cours des dix prochaines années. Tout le monde a droit à un logement sûr, c'est pourquoi nous sommes fiers d'aider des promoteurs comme Kings Square Affordable Housing à construire des ensembles de logements abordables comme Martha Place. Ce complexe de logements abordables sera la clé d'une vie meilleure pour les hommes, les femmes et les enfants qui viendront ici lorsqu'ils n'auront nulle part où aller. »

- Sean Casey, député fédéral de Charlottetown

« Le logement abordable, c'est bien plus que quatre murs et un toit; c'est veiller à ce que les habitants de l'Île aient un endroit où ils se sentent en sécurité, en sûreté et soutenus. Dans le cadre de notre plan d'action pour le logement, nous collaborons avec les organismes communautaires, les promoteurs privés et les gouvernements pour accroître l'offre d'options disponibles en matière de logement abordable pour les gens de l'Île, afin qu'ils puissent mener une vie saine et autonome. »

- L'honorable Ernie Hudson, ministre provincial du Développement social et du Logement

« La Ville de Charlottetown s'est engagée à travailler avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les organismes communautaires et les promoteurs privés afin de produire davantage de logements abordables et accessibles dans la capitale. Martha Place sera un ajout précieux au parc de logement de Charlottetown et contribuera à l'atteinte d'un taux d'inoccupation plus raisonnable. Lorsque la construction sera terminée, les résidents auront un chez-soi sûr et abordable où vivre et élever leur famille.»

- Philip Brown, maire de Charlottetown

« Nous sommes heureux d'apporter notre modeste contribution en vue de remédier à la pénurie de logements abordables à Charlottetown en offrant 60 logements supplémentaires, dont 18 seront sans obstacles. Cet apport représente un petit pas pour la réduction de la demande de logements abordables à Charlottetown, mais un grand pas pour la Kings Square Affordable Housing Corporation. Grâce à l'aide fournie par les gouvernements fédéral et provincial, la Ville et les sœurs de Sainte-Marthe, nous avons pu contribuer à l'augmentation du parc de logements de Charlottetown.»

- J.W. (Bill) Campbell, président de la Kings Square Affordable Housing Corporation

Faits en bref

Kings Square Affordable Housing Corporation, un organisme à but non lucratif constitué en 1988, a pour objectif général de contribuer à la disponibilité de logements de qualité et de taille suffisantes pour tous les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard, en particulier les personnes âgées, les familles, les personnes handicapées et d'autres groupes ou personnes qui ont besoin d'aide.

Cinquante logements abordables seront loués à la PEI Housing Corporation, qui à son tour les louera à des personnes inscrites sur sa liste d'attente pour un loyer proportionné au revenu de 25 pour cent. Les 10 logements restants seront loués aux taux du marché à la population générale. La province de l'Île-du-Prince-Édouard appuie également cet ensemble avec son Plan d'action pour le logement, qui prévoit des subventions de construction initiales de 600 000 $ et a transféré les droits de propriété sur les logements à la Kings Square Housing Corporation.

a transféré les droits de propriété sur les logements à la Kings Square Housing Corporation. On propose que la propriété à l'étude ait 83 % de logements abordables, et 30 % de logements seront accessibles. En outre, un certain nombre de logements seront réservés à des groupes prioritaires.

Grâce à Martha Place , on vise à réaliser des économies d'énergie et une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 68 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

Grâce à Martha Place, on vise à réaliser des économies d'énergie et une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 68 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

