Le gouvernement du Canada alloue près de 100 M$ à l'Alberta pour l'aider à offrir un enseignement en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires

EDMONTON, AB, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un océan à l'autre. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté albertaine. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français en Alberta.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés francophones du pays en annonçant la signature de l'Entente Canada-Alberta relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Alberta, un investissement de près de 100 millions de dollars est accordé à l'Alberta. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Les autorités scolaires et les établissements d'enseignement postsecondaire de la province égalent ou surpassent cet investissement grâce au financement fourni par le gouvernement de l'Alberta.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement de l'Alberta. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

Citations

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un océan à l'autre. En tant que nouveau ministre responsable des langues officielles, un rôle qui me tient particulièrement à cœur, je suis très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec l'Alberta pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires de la province. La collaboration entre nos deux gouvernements est importante pour soutenir l'apprentissage du français ainsi que renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada afin d'accroître l'accès à un enseignement de haute qualité en français pour les élèves albertains. En travaillant ensemble, nous renforçons le bilinguisme, soutenons la réussite des élèves et investissons dans l'avenir d'une société diversifiée et dynamique en Alberta. »

- Demetrios Nicolaides, ministre de l'Éducation et de la Garde d'enfant, gouvernement de l'Alberta

Les faits en bref

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement de l'Alberta est de 99 276 862 $ sur 4 ans pour l'enseignement du français langue de la minorité et l'enseignement du français langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

