CALGARY, AB, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Vivre à l'abri de la violence est un droit fondamental, mais la violence fondée sur le sexe (VFS) continue d'être un obstacle important à l'égalité des genres au Canada. Il s'agit de l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque qui affecte les personnes de tous les milieux, de tous les genres et de tous les âges.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Tanya Fir, ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine de l'Alberta, ont annoncé un accord bilatéral historique. Le gouvernement fédéral investira 54,1 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe en Alberta.

Ce plan historique et complet illustre notre engagement commun envers la prévention de la violence fondée sur le sexe, tout en responsabilisant les communautés par le biais de solutions communautaires. Le plan se concentre sur trois domaines prioritaires : accroître les efforts de prévention, atteindre les populations mal desservies et à risque, et stabiliser le secteur de la violence fondée sur le sexe.

Lancé en novembre 2022 par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la condition féminine, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est un plan décennal qui établit un cadre pour un Canada sans violence fondée sur le sexe - un Canada qui soutient les victimes, les survivantes et leurs familles d'un bout à l'autre du pays. Le Plan d'action national s'appuie sur plus de 1000 recommandations provenant de partenaires autochtones, des personnes victimes et des survivantes de la VFS, des organismes de première ligne, et de spécialistes.

Ce financement de quatre ans servira à élaborer un plan stratégique qui orientera l'Alberta à contrer la violence fondée sur le sexe, alors qu'elle élabore son propre plan décennal visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à soutenir les personnes victimes et survivantes de VFS. Le gouvernement de l'Alberta, en collaboration avec les parties prenantes à travers la province, s'appuiera sur le travail considérable déjà en cours pour accroître les efforts de sensibilisation et de prévention, ainsi que pour améliorer les services et le soutien aux victimes, aux survivants et aux survivantes, aux populations mal desservies et aux populations à risque de subir de la violence fondée sur le sexe.

Cette annonce fait partie d'une série d'accords bilatéraux qui sont signés entre le gouvernement fédéral et chaque province et territoire. Ce financement s'ajoute à celui accordé à l'Alberta l'année dernière pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise. Ces investissements aideront le gouvernement de l'Alberta à créer et à améliorer des programmes et des soutiens essentiels pour les personnes victimes et survivantes de la violence fondée sur le sexe et leurs familles.

La coordination et la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont essentielles pour prévenir et contrer efficacement la violence fondée sur le sexe. Les gouvernements provinciaux et territoriaux travailleront en partenariat avec les personnes survivantes, les partenaires autochtones, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, le secteur privé et les chercheuses et chercheurs pour mettre en œuvre le Plan d'action national dans leur administration, de manière à répondre aux besoins en évolution et aux nouveaux enjeux pour les personnes victimes et survivantes de violence fondée sur le sexe.

Citations

« La violence fondée sur le sexe est inacceptable et n'a pas sa place dans notre pays. L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche d'un avenir où tout le monde pourra vivre à l'abri de la violence. Merci à tout le personnel de première ligne de l'Alberta qui travaille pour assurer la sécurité des femmes et des enfants, et au gouvernement de l'Alberta qui collabore avec nous pour s'attaquer à ce problème systémique et profondément enraciné. »

Lisa Hepfner, Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les femmes et les filles de l'Alberta devraient pouvoir vivre à l'abri de la peur et de la violence. L'élaboration d'une stratégie à long terme conçue en Alberta permettra de fournir des mesures de soutien aux personnes survivantes, de s'attaquer aux causes profondes de la violence et de créer un avenir meilleur pour les femmes et les filles de la province. »

L'honorable Tanya Fir, ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine de l'Alberta

Faits en bref

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a engagé 1,14 milliards de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Plan d'action national.

a engagé 1,14 milliards de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Plan d'action national. Au Canada , plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.

, plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. En 2009, on a estimé que la violence conjugale coûtait 7,4 milliards de dollars par an, et la violence sexuelle, 4,8 milliards de dollars par an. On estime en outre que les entreprises canadiennes perdent des millions en raison de la baisse de productivité et de l'incapacité des personnes à travailler à cause de la VFS.

En 2019, environ 43 % des Albertains (1,8 millions au total) avaient subi au moins un incident de violence sexuelle au cours de leur vie.

