La mise en place d'un service de prédédouanement en 2025 permettra d'élargir l'offre de destinations, facilitera la vie des passagers et pourrait faire grimper à 5,3 milliards de dollars le montant de la contribution annuelle de l'aéroport à l'économie

TORONTO, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Des représentants du gouvernement du Canada, du département américain de la Sécurité intérieure et de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) se sont réunis ce matin près du futur site de l'installation de prédédouanement du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis de l'aéroport, rendue possible en partie grâce à un investissement de 30 millions de dollars du gouvernement du Canada, pour réaffirmer leur engagement à apporter le précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Le précontrôle offre une sécurité accrue au processus de passage de la frontière tout en stimulant les économies des deux pays grâce à des déplacements facilités entre le Canada et les États-Unis.

Parmi les aéroports canadiens desservant les États-Unis, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto le cinquième en importance pour ce qui est de l'achalandage; or, la mise en place d'un service de prédédouanement dans cet aéroport l'année prochaine permettra d'offrir une plus grande commodité aux voyageurs se rendant aux États-Unis. En effet, le prédédouanement donnera à ces passagers la possibilité de passer l'inspection des services américains des Douanes, de l'Immigration et de l'Agriculture avant le décollage. Les voyageurs ayant recours à ce service n'auront donc plus à se soumettre aux inspections du CBP et de la Transportation Security Administration à leur arrivée aux États-Unis, et pourront directement aller prendre leur vol de correspondance ou rejoindre leur destination.

En plus d'améliorer considérablement l'expérience passager, l'installation de prédédouanement permettra à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto de desservir davantage de destinations aux États-Unis, ce qui pourrait faire passer à 5,3 milliards de dollars le montant de la contribution annuelle de l'aéroport à l'économie, stimuler l'emploi de chaque côté de la frontière, et renforcer les échanges commerciaux et touristiques entre les États-Unis et le Canada. Le précontrôle permet également une approche partagée de la sécurité. Le processus permet aux deux pays de gérer la frontière d'une manière qui répond aux préoccupations communes en matière de sécurité, notamment en gérant les menaces en amont.

Au cours de la dernière année, le DHS et le CBP, en coordination avec Transports Canada et Sécurité publique Canada, ont surveillé les plans de préparation des futures installations de précontrôle à l'Aéroport Billy Bishop. Le DHS est confiant dans les mesures prises et intègre désormais Billy Bishop dans la planification et les décisions en matière de dotation en personnel et d'allocation des ressources. Même si le démarrage des opérations doit dépendre de la réalisation de chaque étape du projet, les progrès vont dans le bon sens.

« Le fait d'offrir la possibilité de passer la douane américaine au Canada va vraiment changer la donne pour nos passagers. En outre, cela présentera un énorme avantage pour la ville de Toronto et la région environnante, car ce service permettra d'ouvrir l'accès à de nouveaux marchés et d'accentuer les effets positifs de la contribution de l'aéroport à la promotion du commerce et du tourisme, à la création d'emplois, à l'accessibilité des soins de santé et au développement de l'innovation », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « Nous tenons à saluer la volonté du gouvernement fédéral d'assurer l'avenir à long terme de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, volonté qui se traduit notamment par une mise de fonds de 30 millions de dollars visant à faciliter la mise en place d'une installation de prédédouanement pour les États-Unis dans cet aéroport du centre-ville de Toronto. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec tous les ordres de gouvernement de part et d'autre de la frontière afin de faire le nécessaire pour que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto puisse continuer de jouer pendant de nombreuses années son rôle d'infrastructure de transport vitale et de moteur économique pour Toronto et sa région. »

« L'événement d'aujourd'hui et le travail collaboratif de tant de partenaires pour introduire le précontrôle américain à l'aéroport permettent à YTZ de mieux répondre aux besoins de nos voyageurs », a souligné Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation. « La commodité et le choix accrus que facilite le précontrôle doivent être soutenus par un avenir à long terme pour l'aéroport, un avenir qui nous permettra de continuer à être un moteur économique solide pour Toronto, l'Ontario et le Canada pendant des décennies à venir. »

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer la commodité et la sécurité des voyages pour les Canadiens. C'est pourquoi nous avons investi 30 millions de dollars en juin 2023 pour construire une nouvelle installation de précontrôle américaine à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto », a déclaré l'honorable Anita Anand, Présidente du Conseil du Trésor et Ministre des Transports. « Cette initiative améliorera non seulement l'expérience des passagers, mais favorisera également la croissance économique, stimulera le tourisme et renforcera le commerce et la sécurité entre nos pays. »

« Aujourd'hui, nous redoublons d'efforts pour rationaliser l'expérience de voyage, renforcer la sécurité et renforcer le solide partenariat entre les États-Unis et le Canada », a déclaré Robert Silvers, sous-secrétaire aux politiques au département de la Sécurité intérieure des États-Unis. « L'élargissement du précontrôle à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto profitera aux voyageurs de nos deux pays. »

« L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est une importante porte d'entrée pour les voyages d'affaires et de loisirs entre les États-Unis et le Canada, un élément clé des échanges de biens et de services d'une valeur de 2,5 milliards de dollars américains (3,4 milliards de dollars canadiens) par jour entre nos deux pays », a déclaré David L. Cohen, ambassadeur des États-Unis au Canada. « L'annonce d'aujourd'hui réaffirme l'engagement de nos pays à assurer des déplacements et des échanges commerciaux sûrs et efficaces à travers notre frontière commune, perpétuant ainsi notre longue histoire de collaboration et renforçant l'importance de notre amitié durable. »

« L'événement d'aujourd'hui illustre la relation solide entre le Canada et les États-Unis, » a déclaré l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales. « Grâce au précontrôle, le Canada et les États-Unis travaillent main dans la main chaque jour pour intercepter rapidement les menaces à la sécurité, tout en offrant des avantages économiques à grande échelle aux Canadiens et aux Américains avec des voyages facilités. Notre gouvernement est fier de collaborer avec nos partenaires pour soutenir l'expansion continue des sites de précontrôle, ici à l'Aéroport Billy Bishop et partout au pays. »

« L'introduction du précontrôle à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto renforce non seulement les liens entre les États-Unis et le Canada, mais améliore également la sécurité en s'attaquant aux menaces potentielles avant qu'elles n'atteignent nos frontières et améliore considérablement l'expérience de voyage des passagers », a déclaré Troy A. Miller, haut fonctionnaire de la CBP exerçant les fonctions de commissaire. « Cette initiative créera de nouvelles opportunités pour le commerce transfrontalier, le tourisme et la croissance économique, tout en garantissant la sécurité et l'efficacité de nos opérations frontalières. »

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le Port de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 28 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de Nieuport Aviation

Nieuport Aviation possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Appuyée par des fonds de pension canadiens et internationaux, et forte d'une solide expertise internationale dans le domaine de la gestion d'opérations d'aviation, cette société s'engage à offrir un service de classe mondiale aux millions d'usagers de l'aéroport. En plus de gérer l'aérogare passagers, Nieuport Aviation propose un service de navette gratuit entre l'aéroport et le centre-ville de Toronto, et contribue ainsi au bon déroulement des voyages. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.nieuport.com/fr/nieuport-aviation. Depuis qu'elle a fait l'acquisition de l'aérogare, Nieuport a investi 60 millions de dollars dans des travaux de modernisation, ce qui lui a notamment permis d'ouvrir récemment le salon d'affaires Aspire dédié aux passagers des vols intérieurs. En outre, Nieuport investit actuellement dans l'aménagement de l'installation de prédédouanement pour les États-Unis qui devrait être mise en service en 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.nieuport.com/fr/nieuport-aviation.

