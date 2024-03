OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les fournisseurs de soins buccodentaires peuvent confirmer leur participation au RCSD au moyen du portail de la Sun Life. En choisissant de participer au RCSD, les fournisseurs de soins buccodentaires jouent un rôle essentiel dans la promotion d'un accès plus équitable aux soins buccodentaires et dans l'amélioration des résultats en matière de santé au Canada. Des ressources et des outils sur la manière d'aider et d'informer leurs patients sur le RCSD seront fournis à la communauté des professionnels de la santé buccodentaire.

Depuis le lancement du Régime canadien de soins dentaires (RCSD) en décembre dernier, plus de 1,3 million d'aînés ont été jugés admissibles à recevoir des services de santé buccodentaire par l'entremise du RCSD, et de plus en plus de personnes présentent une demande chaque jour, puisque les demandes d'inscription sont maintenant ouvertes aux personnes âgées de 70 ans et plus. Les besoins sont énormes, car bon nombre de ces résidents canadiens admissibles n'ont peut-être pas pu consulter un professionnel de la santé buccodentaire par le passé, en raison des coûts.

Les aînés qui ont été jugés admissibles au RCSD commencent à recevoir leur trousse de bienvenue personnalisée de la Sun Life, qui comprend leur carte de membre, la date de début de la couverture et des renseignements sur ce à quoi ils peuvent s'attendre du RCSD, y compris des renseignements sur la façon de prendre rendez-vous avec un fournisseur participant. Nous encourageons les Canadiens et Canadiennes qui ont déjà un fournisseur de soins buccodentaires, ou qui ont une préférence en la matière, de leur parler de leur participation au RCSD.

Avant de recevoir des soins de santé buccodentaire, les personnes couvertes par le RCSD doivent toujours confirmer auprès de leur fournisseur de soins buccodentaires quels coûts, le cas échéant, ne seront pas couverts par le RCSD.

Citation

« Nous savons très bien que l'accès aux soins buccodentaires a un effet transformateur sur les résultats en matière de santé. Le RCSD changera la vie de 9 millions de personnes au Canada, qui auront désormais accès à des soins dentaires dès le mois de mai 2024. Les prestataires de soins buccodentaires jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des résultats en matière de santé buccodentaire, et nous sommes ravis de les inviter à participer au programme. Ensemble, nous prenons des mesures concrètes pour permettre à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens d'obtenir les soins dont ils ont besoin. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Plus de 1,3 million de personnes âgées admissibles de tout le pays ont déjà pris les premières dispositions pour accéder aux soins dentaires dont elles ont besoin. Au cours des prochains mois, d'autres Canadiennes et Canadiens, y compris les enfants de moins de 18 ans et les adultes titulaires d'un certificat valide de crédit d'impôt pour personnes handicapées, pourront facilement s'inscrire en ligne. »

L'honorable Terry Beech

Ministre des Services aux citoyens

« Aujourd'hui marque une étape importante dans la mise en place du Régime canadien de soins dentaires. Nous sommes impatients de travailler avec les fournisseurs d'un océan à l'autre pour participer à ce programme important. Avec les fournisseurs et le gouvernement du Canada, nous aiderons un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens à recevoir les soins buccodentaires dont ils ont besoin. »

Dave Jones

Président, Sun Life Santé

Faits en bref

La participation au RCSD sera volontaire. Les fournisseurs de soins buccodentaires admissibles à participer et qui peuvent facturer les services comprennent les dentistes, les denturologistes, les hygiénistes dentaires et les spécialistes dentaires.

La plupart des services couverts dans le cadre du RCSD seront disponibles en mai 2024, lorsque la première cohorte de demandeurs retenus commencera à recevoir des services. Certains services de santé buccodentaire, comme les couronnes, le placement initial de prothèses partielles et l'anesthésie générale, nécessiteront une autorisation, qui sera disponible à compter de novembre 2024.

Les pensionnés peuvent être admissibles au RCSD s'ils ont choisi de ne pas recevoir de prestations de retraite avant le 11 décembre 2023, sans possibilité de revenir sur leur décision en vertu des règles relatives à leur pension.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Personnes-ressources : Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176 ; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709