MONCTON, NB, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, accompagnée de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, a annoncé un financement de plus de 78 millions de dollars sur cinq ans à sept organisations, dont cinq établissements d'enseignement postsecondaire de la région de l'Atlantique, afin d'améliorer l'accès aux services de santé en français pour les communautés francophones.

Ces investissements soutiendront des projets novateurs visant à améliorer les services de santé en français dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé (PLOS). Les initiatives comprennent l'amélioration de l'accès aux soins, le recrutement, les stages et les possibilités de placement dans les communautés francophones, ainsi que la formation dans les programmes d'études postsecondaires en santé francophones.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous, y compris les services dans la langue officielle de leur choix.

Citations

« Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent. Lorsqu'il s'agit de soins de santé, la barrière linguistique peut être une question de vie ou de mort. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des projets qui amélioreront l'accès aux services de santé pour les membres des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« En tant que fière Canadienne de l'Atlantique, je sais à quel point il est essentiel pour les membres des communautés francophones en situation minoritaire d'avoir accès aux soins de santé dans la langue de leur choix. Ce financement contribuera à améliorer l'accès à des soins plus inclusifs et plus efficaces, en garantissant le soutien des langues officielles au sein de notre système de santé. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Députée de Moncton--Dieppe

« Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité, elles nous unissent d'un océan à l'autre et nous rendent meilleurs ensemble. En tant que gouvernement, nous prenons des mesures concrètes pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent, puissent avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix. Je suis heureux que ce financement appuie des projets qui renforcent notre identité bilingue, non seulement dans la région de l'Atlantique, mais partout au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La santé est un secteur essentiel de la vitalité des communautés francophones et acadienne vivant en situation minoritaire et celles-ci devraient avoir accès à des services de santé de qualité dans leur langue. La Société Santé en français est fière de travailler avec les 16 réseaux de santé en français au Canada et des centaines d'autres partenaires en santé pour développer des services de santé en français partout au Canada. »

Antoine Désilets

Directeur général, Société Santé en français

« On ne saurait trop insister sur l'importance du parcours de la relève francophone en soins de santé, du recrutement à leur intégration professionnelle dans les communautés francophones en situation minoritaire. La contribution de Santé Canada servira de levier à l'ACUFC pour lui permettre d'appuyer les établissements postsecondaires membres du Consortium national de formation en santé dans leurs efforts d'accroitre le nombre de personnes professionnelles de la santé qui offrent des services en français. Aussi, elle permettra à notre réseau de continuer à surmonter les barrières existantes pour garantir aux Canadiennes et aux Canadiens l'accès aux services de santé équitables dans la langue de leur choix. »

Martin Normand

Président-directeur général, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne - Consortium national de formation en santé

« L'appui financier du gouvernement fédéral représente bien plus qu'un simple investissement dans la formation en santé : c'est un geste concret en faveur de l'accessibilité aux services de santé en français dans nos communautés francophones en situation minoritaires. À l'Université de Moncton, cet appui permet de consolider notre capacité de formation dans les programmes d'études en santé qui sont ciblés. Nous sommes fiers de faire partie d'un réseau national de 16 établissements de formation postsecondaire, un regroupement qui favorise la collaboration, le partage d'expertise et le rayonnement de nos programmes. Ensemble, nous contribuons à former une relève compétente, engagée et prête à répondre aux besoins de santé en français partout au pays. »

Dr Denis Prud'homme

Recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton

Faits en bref

Le PLOS a été lancé en 2003 et est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada . Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec.

est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du . Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec. Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration a annoncé qu'en plus du financement existant de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PLOS de Santé Canada recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs.

recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs. Le budget de 2023 a présenté le plan du gouvernement visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds destinés aux provinces et aux territoires afin de renforcer le système de santé publique du Canada . Ce montant comprend 25 milliards de dollars provenant d'accords bilatéraux adaptés aux besoins particuliers de chaque province et territoire.

