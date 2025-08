Les produits : Médicaments injectables à base de peptides non homologués

Médicaments injectables à base de peptides non homologués Le problème : Produits pour la santé -- produit non autorisé ; Sécurité des produits

Produits pour la santé -- produit non autorisé ; Sécurité des produits Ce que vous devez faire : Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé un médicament injectable non homologué qui figure dans la liste ci-dessous et que vous avez des préoccupations quant à votre santé. N'achetez et n'utilisez pas de médicaments non homologués. N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès de pharmacies autorisées. Vérifiez l'étiquette du produit pour vous assurer que sa vente est autorisée par Santé Canada .

Produits concernés

Médicaments injectables à base de peptides non homologués , notamment :

AOD9604

ARA 290

Bremelanotide

Bronchogen

BPC-157

CJC-1295

Cortagen

DSIP

Epitalon

GHK, GHK-Cu

GHRP 2

GHRP 6

GLP-1 (7-37)

Gonadorelin

Hexarelin

HGH, HGH Fragment

Humanine

Ipamoreline

Kisspeptin

KK-23

Livagen LL-37

Melanotan 1

Melanotan II

NR-7

Ovagen

Pal-GHK

Pinealon

PNC-27

Prostamax

QS-13

Retatrutide

Selank

Semax

Sermorelin

SS-31

Tesamorelin

Thymosin alpha

Thymosin-β4 (TB4 ou TB-500)

Tirzepatide

Vilon

VIP

ProblèmeSanté Canada prévient le public que des médicaments à base de peptides injectables non homologués qui proviennent de Canada Peptide ont été saisis. Ceux-ci étaient vendus sur le site Web de l'entreprise. Les médicaments à base de peptides agissent sur les fonctions de l'organisme; on s'en sert souvent pour la musculation, pour lutter contre le vieillissement ou pour faciliter l'entrainement athlétique. Les peptides injectables sont règlementés au Canada comme des médicaments sur ordonnance.

Santé Canada n'a autorisé aucun des produits qui ont été saisis ou vendus sur le site Web de l'entreprise, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées. La vente de médicaments non homologués est illégale au Canada.

Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils servent à traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves. Les médicaments injectables non homologués peuvent :

provoquer des infections ou des réactions allergiques et d'autres conséquences négatives ;

interagir avec d'autres médicaments

contenir des ingrédients à risque élevé, des additifs ou des contaminants dont la présence pourrait ne pas être indiquée sur l'étiquette ;

ne pas avoir été fabriqués ou entreposés de façon sécuritaire.

Si d'autres préoccupations relatives à l'innocuité sont constatées, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité publiques, y compris la communication de mises à jour au besoin.

Ce que vous devriez faire

