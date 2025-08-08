Produits : Cialis et Viagra de contrefaçon

Cialis et Viagra de contrefaçon Problème : Produits de santé - Sécurité des produits, Produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits, Produits non homologués Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ces produits et éliminez-les de façon sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé. Achetez vos médicaments sur ordonnance uniquement dans des pharmacies autorisées.

Produits visés :

Produit Comment identifier la contrefaçon Entreprise Mesure prise Comprimés de Cialis contrefaits de 20 mg - Date d'expiration dans un format incorrect imprimée sur la plaquette alvéolée, « EXP 04 2028 » - Numéro de lot invalide imprimé sur la plaquette alvéolée, « LOT: 05668 » Brant Convenience, 181, avenue Brant, Brantford, ON Saisis au magasin de détail Comprimés de Viagra contrefaits de 100 mg - Date d'expiration dans un format incorrect imprimée sur la plaquette alvéolée, « EXP 0 32025 » - Aucun numéro de lot Brant Convenience, 181, avenue Brant, Brantford, ON Saisis au magasin de détail Comprimés de Cialis contrefaits de 20 mg - Date d'expiration dans un format incorrect imprimée sur la plaquette alvéolée, « EXP 04 2025 » - Numéro de lot invalide imprimé sur la plaquette alvéolée, « LOT: 05668 » Pacific Fresh Food Market, 1300, chemin Kingston, Pickering, ON Saisis au magasin de détail Comprimés de Cialis contrefaits de 20 mg - Date d'expiration dans un format incorrect imprimée sur la plaquette alvéolée, « EXP 04 2028 » - Numéro de lot invalide imprimé sur la plaquette alvéolée, « LOT: 05668 » Queen St. Variety, 1296, rue Queen Est, Toronto, ON Saisis au magasin de détail

Problème

Santé Canada a saisi du Cialis et du Viagra de contrefaçon dans divers magasins de Toronto, Pickering et Brantford, en Ontario. Les fabricants de Cialis et de Viagra ont confirmé que les produits saisis sont contrefaits. Ces produits s'ajoutent aux comprimés de Viagra de contrefaçon saisis antérieurement par Santé Canada au dépanneur Queen St. Variety et au Pacific Fresh Food Market.

La vente de produits de santé contrefaits au Canada est illégale. Les médicaments contrefaits sont fabriqués de manière à ressembler à des produits authentiques, mais ils ne sont pas identiques et peuvent poser de graves risques pour la santé. Santé Canada n'en a pas évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité et ils peuvent :

ne pas contenir de médicament du tout;

contenir une dose plus élevée que celle indiquée sur l'étiquette;

contenir des contaminants ou des ingrédients cachés dangereux.

Les produits saisis, tout comme leur version authentique, sont étiquetés comme contenant du sildénafil ou du tadalafil, un médicament d'ordonnance. Le sildénafil et le tadalafil ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ils ne doivent pas être utilisés par les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (p. ex., la nitroglycérine), car ils peuvent causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, une hypertension artérielle et une arythmie. Parmi les autres effets secondaires possibles, il y a les maux de tête, les rougeurs au visage, l'indigestion, les étourdissements, les troubles de la vision et la perte auditive.

Le meilleur moyen de s'assurer de l'authenticité d'un médicament sur ordonnance est de l'acheter dans une pharmacie autorisée, sur présentation d'une ordonnance médicale. Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils servent à traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves.

Ce que vous devriez faire

Cessez immédiatement d'utiliser ces produits et éliminez-les de façon sécuritaire.

Consultez un professionnel de la santé (médecin, infirmière ou pharmacien) si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Achetez vos médicaments sur ordonnance uniquement dans des pharmacies autorisées. Si vous avez des questions sur la légitimité d'une pharmacie, communiquez avec l'organisme de réglementation de la pharmacie de votre province ou de votre territoire. Lisez les renseignements sur l'achat en toute sécurité de produits d'amélioration sexuelle, y compris les signes qui permettent de détecter les contrefaçons.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada .

