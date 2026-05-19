MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi la somme record de 241 M$, au cours de leur exercice 2025-2026, pour soutenir la croissance des entreprises et assurer la vitalité économique de toutes les régions du Québec. Le réseau des Fonds régionaux affiche des résultats en progression continue depuis sa création il y a 30 ans.

« Ce niveau inédit d'investissements est le fruit d'un engagement soutenu sur le terrain. Partout au Québec, nos équipes accompagnent les entrepreneurs et entrepreneuses dans des projets structurants pour leurs entreprises et pour leurs régions », commente Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

91 investissements pour stimuler le repreneuriat

Au cours de cette même période, les 17 Fonds régionaux ont appuyé la relève de 91 entreprises, réaffirmant leur rôle déterminant en matière de repreneuriat et de dynamisme économique des régions.

« Les investissements annuels des Fonds régionaux en repreneuriat sont huit fois plus importants aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2015. Nous avons atteint un nouveau sommet en appuyant la relève de 91 entreprises, ce qui représente plus de la moitié de nos investissements cette année. Ce bilan reflète notre volonté d'accélérer les transferts d'entreprises. Il en va de la pérennité des PME d'ici, de la vitalité de nos régions et de l'avenir économique du Québec », explique Luc Pinard.

« Pour nos équipes, le partenariat avec un entrepreneur ou une entrepreneuse ne se limite pas au financement. Cela passe aussi par des conseils et de l'accompagnement à toutes les étapes de son projet. Au moment de transférer une entreprise, la dimension humaine est essentielle pour que le passage de relais soit un succès », poursuit Luc Pinard.

Appuyer les PME partout au Québec

Laboratoire de porcelaine dentaire Longueuil : un repreneuriat féminin structuré

L'entreprise est reprise par son équipe de direction composée de Sonia Aucoin, Mireille Cossette, et de Annie Goudreault, à l'issue d'un plan de relève structurant amorcé en 2023, avec l'appui des Fonds régionaux - Montérégie.

Normandin : transfert d'un fleuron d'ici

Véritable institution, la chaine de restauration familiale passe aux mains de Chêne Blanc, une société de portefeuille détenue par la famille Blais et de l'équipe de gestion de Normandin Restaurant. Ce transfert a été réalisé avec l'appui des Fonds régionaux - Québec et de partenaires complémentaires.

Faspac : investir dans la productivité

L'entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages flexibles pour les secteurs alimentaire et industriel bénéficie de l'appui des Fonds régionaux - Montréal afin d'acquérir de nouveaux équipements. Ces investissements permettront d'accroître significativement sa productivité et de répondre à une forte demande de la clientèle.

Constructions Cotton : assurer la croissance

L'entrepreneur général établi à Gaspé a reçu l'appui des Fonds régionaux - Gaspésie afin de solidifier son fonds de roulement, un levier essentiel pour soutenir ses opérations et poursuivre son développement.

Un réseau au service des entrepreneurs et de la relève

« Cette année, nous avons poursuivi la tournée des régions pour rencontrer les entrepreneurs et entrepreneuses afin de discuter des aspects financiers et humains du repreneuriat. L'équipe de l'École d'Entrepreneurship de Beauce était avec nous lors de ces événements pour outiller la relève et partager des expériences concrètes de transferts d'entreprises. Au total, c'est près de 230 repreneurs et cédants qui ont participé à cette tournée qui s'est arrêtée dans neuf régions depuis l'automne 2024 », précise Luc Pinard.

Les Fonds régionaux collaborent également depuis plusieurs années avec EntreChefs PME pour contribuer à renforcer l'écosystème repreneurial.

« Les Fonds régionaux sont partenaires des Clubs de repreneurs d'EntreChefs PME, une initiative lancée en collaboration avec le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de Repreneuriat Québec, qui vise à accompagner la relève après la transaction. À l'automne dernier, nos experts et expertes ont également pris part à plusieurs forums d'EntreChefs PME à travers le Québec pour partager des témoignages croisés avec des dirigeants et dirigeantes d'entreprises partenaires sur le transfert d'entreprise. »

« Comme nous, plusieurs acteurs de l'économie se mobilisent dans l'objectif commun de garder nos entreprises au Québec. Nous avons notamment donné des conférences en partenariat avec Repreneuriat Québec, un organisme qui joue un rôle important auprès des cédants et cédantes, ainsi qu'auprès des repreneurs et repreneuses potentiels », conclut M. Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 816 000 Québécois et Québécoises.

Les 17 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des Fonds régionaux visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Informations pour les médias : Fonds de solidarité FTQ, Cécile Amara, Conseillère, relations médias, 438 467-0965, [email protected]