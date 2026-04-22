Situé sur le boulevard Lucille-Teasdale, le bâtiment apportera 164 nouvelles unités résidentielles dans un quartier en plein essor et prisé de Terrebonne, qui connait une forte croissance démographique.

Ce projet s'inscrit dans la vision stratégique du Fonds de solidarité FTQ et contribue à l'atteinte de sa cible de 12 G$ en actifs liés au développement durable d'ici 2027.

Une approche durable et réplicable

Avec l'utilisation du bois massif, un matériau à faible empreinte carbone, le projet vise la certification Bâtiment à carbone zéro - Design du Conseil du bâtiment durable du Canada et affiche une conception axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), l'efficacité énergétique et les principes de réemploi dès la construction. Le bois provient de Nordic Structures - Chantiers Chibougamau, une entreprise partenaire du Fonds de longue date.

« En tant qu'investisseur unique du projet, le Fonds de solidarité FTQ se donne les moyens de développer un modèle innovant et réplicable à grande échelle. D'un côté, on accélère la création de nouveaux logements pour répondre à la pénurie actuelle. De l'autre côté, nous voulons démontrer qu'avec le bois massif, on peut construire autrement, de manière plus durable et responsable, tout en réduisant les délais et les coûts en reproduisant le modèle. Ce projet illustre à tous les niveaux l'engagement du Fonds à bâtir un Québec durable et capable de s'adapter aux changements environnementaux et socio-économiques », explique Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Ce projet novateur mise sur une structure préfabriquée en bois massif, qui favorise le réemploi des matériaux, l'efficacité énergétique et le confort thermique des occupants. En privilégiant le bois massif, nous contribuons à réduire l'intensité carbone de notre portefeuille immobilier tout en créant des milieux de vie de qualité au bénéfice de toute la collectivité », ajoute Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Ce projet incarne la vision de développement que nous portons à Terrebonne : offrir plus de logements tout en misant sur des solutions durables et innovantes. Il contribuera à améliorer concrètement la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens, en répondant à des enjeux bien réels comme la pénurie de logements et les défis climatiques », conclut Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

Un concept innovant

Pour la première fois en Amérique du Nord, un projet résidentiel de grande hauteur en bois massif fera appel à la technologie québécoise Upbrella, un système de construction abritée offrant un environnement de travail plus sécuritaire ainsi qu'une protection complète des matériaux contre les intempéries. Le premier projet de grande hauteur en bois massif du Fonds est réalisé selon un processus de conception intégrée (PCI) avec Provencher Roy, Genimac, Elema et JCB Construction Canada - deux entreprises partenaires des Fonds régionaux de solidarité FTQ -, Développement immobilier CT, Dyotte Déom Paysage et MJM Conseillers en acoustique, en plus de profiter du soutien technique de Cecobois, le centre d'expertise sur la construction commerciale en bois.

La livraison des premières unités est prévue au printemps 2028.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 816 000 actionnaires.

Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie plus de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, le fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels ou institutionnels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 31 décembre 2025, il comptait 32 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,7 milliards $ dont près de 5000 unités résidentielles étaient en construction et 78 actifs en exploitation totalisant 6 445 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Pour les médias : Cécile Amara, Fonds de solidarité FTQ, Conseillère, relations avec les médias, 438 467-0965, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Vice-présidente, marketing, communications et relations avec les médias, 514 707-5180, [email protected]