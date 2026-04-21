INVITATION AUX MÉDIAS : Le Fonds de solidarité FTQ lance un projet résidentiel de grande hauteur en bois massif à Terrebonne

Nouvelles fournies parLe Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)
21 avr, 2026, 10:24 ET
MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ invite les représentantes et représentants des médias au lancement de son projet résidentiel, à haute performance environnementale, à Terrebonne.
L'activité se déroulera le 22 avril 2026, en présence notamment de :
- Mme Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ
- M. Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ
- M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne
Les journalistes et photographes qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 22 avril, 8 h.
|
Date : Mercredi 22 avril 2026
Heure : 9 h 30
Lieu : Terrebonne
L'adresse vous sera indiquée lors de votre inscription.
SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)
Partager cet article