INVITATION AUX MÉDIAS : Le Fonds de solidarité FTQ lance un projet résidentiel de grande hauteur en bois massif à Terrebonne

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Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

21 avr, 2026, 10:24 ET

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ invite les représentantes et représentants des médias au lancement de son projet résidentiel, à haute performance environnementale, à Terrebonne.

L'activité se déroulera le 22 avril 2026, en présence notamment de :

  • Mme Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ
  • M. Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ
  • M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Les journalistes et photographes qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 22 avril, 8 h.

Date : Mercredi 22 avril 2026

Heure : 9 h 30

Lieu : Terrebonne

                                        L'adresse vous sera indiquée lors de votre inscription.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

[email protected]

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