INVITATION AUX MÉDIAS : Le Fonds de solidarité FTQ lance un projet résidentiel de grande hauteur en bois massif à Terrebonne

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ invite les représentantes et représentants des médias au lancement de son projet résidentiel, à haute performance environnementale, à Terrebonne.

L'activité se déroulera le 22 avril 2026, en présence notamment de :

Mme Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

M. Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Les journalistes et photographes qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 22 avril, 8 h.

Date : Mercredi 22 avril 2026 Heure : 9 h 30 Lieu : Terrebonne L'adresse vous sera indiquée lors de votre inscription.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

[email protected]