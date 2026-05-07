MONTRÉAL et PARIS, le 7 mai 2026 /CNW/ - Jolt Capital, leader européen du capital-croissance spécialisé dans les entreprises de technologie de pointe (deeptech), et le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »), le plus important réseau d'investissement au Québec, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique visant à accélérer la croissance du secteur technologique québécois.

Clément Bourgogne et Jean Schmitt de Jolt Capital, Dany Pelletier du Fonds de solidarité FTQ, et Marie Lapierre, consule générale de France à Montréal (Groupe CNW/Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ))

Dans le cadre de cette entente, les fonds de capital-risque partenaires du Fonds de solidarité FTQ bénéficieront d'un accès exclusif à Jolt.Ninja, la plateforme propriétaire d'intelligence artificielle de Jolt Capital. Développée en interne depuis 2016, Jolt.Ninja s'appuie sur les dernières avancées dans les modèles fondationnels, le traitement du langage naturel et l'IA agentique pour analyser plus de 5 millions de profils d'entreprises en temps réel et plus de 8 millions de brevets, permettant ainsi d'identifier les signaux d'investissement les plus prometteurs à l'échelle mondiale. Cette initiative constitue la première étape d'une collaboration élargie entre Jolt Capital et le Fonds pour renforcer le pipeline d'innovation au Québec.

Propulser l'écosystème québécois du capital-risque

L'intégration de Jolt.Ninja offre aux investisseurs québécois un véritable « compagnon numérique intelligent » actif 24h/24, qui optimise chaque étape du cycle d'investissement :

Recherche d'opportunité : Identification de cibles furtives grâce à un balayage automatisé qui répertorie une nouvelle entreprise chaque minute.

Identification de cibles furtives grâce à un balayage automatisé qui répertorie une nouvelle entreprise chaque minute. Recherche et analyse : Analyses sectorielles approfondies et accès à un assistant conversationnel intelligent qui accompagne les gestionnaires à toutes les étapes du processus décisionnel.

Analyses sectorielles approfondies et accès à un assistant conversationnel intelligent qui accompagne les gestionnaires à toutes les étapes du processus décisionnel. Création de valeur : Lecture automatisée de documents, outils de gestion de portefeuille et suivi des transitions de plus de 8 millions de cadres dirigeants clés.

Lecture automatisée de documents, outils de gestion de portefeuille et suivi des transitions de plus de 8 millions de cadres dirigeants clés. Intelligence stratégique : Accès une bibliothèque de rapports de recherche élaborés par Jolt Capital sur les technologies de pointe (semi-conducteurs, IA, énergie), visant à démocratiser la compréhension des marchés complexes.

Ce partenariat s'inscrit également dans le sillage de « l'alliance des puissances moyennes » appelée de ses vœux par le premier ministre Mark Carney. En établissant de nouvelles synapses entre les écosystèmes d'investissement du Canada et de l'Europe, les deux organisations favorisent un corridor stratégique permettant aux entreprises technologiques à forte croissance de se déployer plus efficacement sur les marchés internationaux.

Jean Schmitt, président et managing partner de Jolt Capital, a déclaré :

« Chez Jolt Capital, nous sommes convaincus que les futurs leaders industriels se nourriront toujours davantage de masses considérables de données. En ouvrant Jolt.Ninja au Fonds de solidarité FTQ et à ses partenaires, nous permettons une véritable montée en compétences de l'écosystème local avec le même moteur intellectuel que celui que nous utilisons pour passer à l'échelle nos pépites deeptech en Europe. Ce partenariat est un parfait exemple de la force accrétive des puissances moyennes qui peuvent ainsi sécuriser leur souveraineté technologique et bâtir un track-record industriel de premier plan. »

Dany Pelletier, premier vice-président aux Placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ, a ajouté :

« Notre mission a toujours été de stimuler la croissance économique du Québec en soutenant les entreprises de demain. Ce partenariat avec Jolt Capital permet à notre réseau de fonds de capital-risque de tirer parti d'outils d'IA de calibre mondial pour repérer et soutenir les innovations les plus porteuses. Il s'agit de donner à notre écosystème un avantage concurrentiel global tout en assurant une création de valeur durable pour les travailleuses et travailleurs du Québec. »

Philippe P. Huneault, vice-président, Placements privés et investissements d'impact (Gestion de fonds et chef du développement international des entreprises) au Fonds de solidarité FTQ, a précisé :

« Ce partenariat est une évolution naturelle de nos efforts pour favoriser la croissance internationale des entreprises québécoises et des gestionnaires d'ici. En combinant les capacités technologiques de Jolt à notre ancrage local profond, nous créons une synergie unique qui profite à toute la chaîne d'investissement. Cela reflète notre dévouement envers une transition technologique juste, au bénéfice de nos partenaires et de l'ensemble de l'économie. »

Expansion de Jolt Capital au Canada

L'annonce de ce partenariat coïncide avec l'inauguration du nouveau bureau montréalais de Jolt Capital, situé au 1555, rue Peel, qui sert désormais de siège social pour l'Amérique du Nord à la société de gestion. Ce jalon est le plus récent dans le cadre de son expansion rapide sur le marché canadien :

Mai 2024 : Ouverture du siège à Montréal et recrutement de Clément Bourgogne pour diriger les opérations régionales.

Ouverture du siège à Montréal et recrutement de Clément Bourgogne pour diriger les opérations régionales. Novembre 2024 : Réalisation du premier investissement de Jolt Capital au Canada (Dolphin Semiconductor)

Réalisation du premier investissement de Jolt Capital au Canada (Dolphin Semiconductor) Août 2025 : Relocalisation du managing partner Eoghan Hickey à Montréal pour superviser la croissance nord-américaine.

Relocalisation du managing partner Eoghan Hickey à Montréal pour superviser la croissance nord-américaine. Mars 2026 : Nomination de Tara Akhavan à titre de troisième associée à temps plein au Canada, consolidant l'équipe de direction locale.

À propos de Jolt Capital (www.jolt-capital.com)

Jolt Capital est une société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans les investissements de croissance dans les entreprises deeptech, avec pour mission de construire les futurs leaders européens à vocation mondiale. Depuis 2011, Jolt Capital investit dans des entreprises européennes B2B générant entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'équipe de Jolt Capital est composée uniquement d'investisseurs expérimentés et de dirigeants d'entreprises technologiques. Sa plateforme d'IA propriétaire, Jolt.Ninja, permet un sourcing enrichi, une due diligence accélérée et la détection automatique de cibles d'investissement ou d'acquisition. Jolt Capital est présente à Paris, Lausanne, Copenhague, Milan, Montréal, Séoul, Tokyo et Londres.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 816 000 actionnaires.

Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie plus de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Contact médias pour Jolt Capital : Agence de presse (Steele & Holt / France) [email protected] +33 6 33 73 85 16; Philippe Perez (Head of Marketing) [email protected] +33 6 23 82 67 19; Contact médias pour Fonds de solidarité FTQ : Patrick McQuilken (Relations de presse) [email protected] +1 514 703-5587