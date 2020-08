En 2011, Christian Cariou, Robert Dion, Ghislain Demers et Denis Bourgault fondent Groupe Bertec. Les quatre actionnaires sont des ex-employés d'une multinationale d'équipement médicaux et possèdent une solide expertise dans ce domaine. De 2012 à 2014, l'entreprise se lance dans le développement d'un nouveau lit d'hôpital révolutionnaire. En janvier 2015, l'entreprise change de nom pour Umano Medical et lance ce nouveau lit tout en créant son propre réseau de ventes.

C'est à ce moment que les FRS ont investi dans le fonds de roulement de l'entreprise. En 2018, après trois années de développement, Umano lance un nouveau lit destiné aux personnes en surplus de poids. Le succès est instantané et provient de plusieurs de pays, incluant notamment le Canada, les États-Unis, l'Australie ainsi qu'en Europe. Umano continue de soutenir l'innovation et se lance en 2020 dans un plan ambitieux de développement de produits sur quatre années d'une valeur de 38 millions de dollars. Le plus récent financement accordé par les FRS Chaudière-Appalaches vise à soutenir la stratégie de développement de l'entreprise et ses projets futurs.

« Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise des Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches pour nous accompagner dans ce processus, selon Robert Dion, vice-président de Umano. Nous voulons à la fois poursuivre la stratégie de développement de produits propriétaires et complémentaires, investir de façon constante en R&D, être à l'affût d'acquisitions potentielles et accroître nos parts de marché au Canada et aux États-Unis. »

« Notre mission est de d'appuyer des PME prometteuses comme Umano Medical pour leur permettre de grandir et d'innover tout en maintenant des emplois durables et de qualité dans notre région et nous sommes fiers de faire équipe avec ce groupe d'entrepreneurs visionnaires », ajoute Frédéric Bernard, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions de Chaudière-Appalaches et Québec.

Les 16 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des FRS sont exempts de frais juridiques et de frais de gestion, et visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos de Umano Medical

Chef de file dans l'industrie, Umano Medical conçoit, fabrique et commercialise des équipements médicaux innovants. L'entreprise se démarque également par sa grande écoute envers les professionnels de la santé, son service proactif et son équipe engagée. Principal fournisseur des lits médicaux dans la province, Umano Medical rayonne actuellement sur quatre continents. Elle compte plus de 300 employés répartis entre son siège social de L'Islet et son bureau de Lévis et se classe parmi les 300 plus grandes PME au Québec, où elle occupe le 173e rang.

