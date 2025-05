Des solutions de soins innovantes et alignées sur les priorités du secteur de la santé dans un écosystème connecté

L'ISLET, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Umano Medical est fière de dévoiler la nouvelle génération du lit ook snow™.

Avec la nouvelle génération du lit médical ook snow™, Umano Medical s’engage à aider les équipes de soins à relever les défis des soins de santé modernes grâce à des solutions plus intelligentes, plus sécuritaires, plus efficaces et plus humaines. (Groupe CNW/Umano Medical)

Chez Umano Medical, nous nous engageons à réinventer les soins aux patients en concevant des solutions intelligentes et intuitives qui aident les professionnels à continuellement améliorer la qualité des soins de santé offerts aux patients. S'appuyant sur notre héritage de création d'innovations réfléchies qui répondent à de vrais besoins du terrain, nous sommes ravis de présenter la nouvelle génération du lit ook snow™, conçue pour optimiser les processus de travail, renforcer la sécurité des patients et répondre aux besoins évolutifs des équipes de santé.

« Ce lancement représente une étape importante pour le ook snow™ », a déclaré Ghislain Demers, coprésident des ventes, du marketing et de la R&D. « Développé en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, le ook snow™ est bien plus qu'un simple lit - c'est une solution de soins intégrée qui soutient à la fois les patients et le personnel soignant, reflétant notre approche intelligente des soins de santé. »

Les dernières améliorations apportées au lit ook snow™ renforcent l'engagement d'Umano Medical envers la sécurité des patients et l'efficacité du personnel soignant. Conçu pour répondre à des défis concrets et doté de fonctionnalités avancées, ce nouveau modèle simplifie les routines de soins, réduit la charge physique du personnel et facilite les interventions en temps réel. Son intégration fluide aux protocoles hospitaliers permet aux soignants d'offrir des soins plus efficaces et efficients, améliorant ainsi l'expérience des patients et les résultats cliniques.

Pour en savoir plus sur le lit ook snow™ et ses nouvelles fonctionnalités,

visitez notre site: umanomedical.com

À propos du lit ook snow™: Depuis son lancement, le lit ook snow™ est devenu une solution de confiance pour les prestataires de soins de santé. En constante évolution pour répondre aux besoins cliniques concrets, il s'intègre parfaitement à l'écosystème de produits d'Umano Medical. Combinant l'accessibilité aux données en quasi-temps réel, une connectivité intelligente et un design intuitif, il optimise les soins aux patients et améliore la sécurité dans les unités médico-chirurgicales et les soins intensifs.

À propos d'Umano Medical:

Umano Medical conçoit, fabrique et distribue des solutions de soins de santé innovantes qui améliorent la qualité des soins aux patients en optimisant les processus de travail et la gestion des risques cliniques. Fièrement à propriété 100% québécoise, nous comptons aujourd'hui presque 500 employés et faisons les choses différemment. Axés sur la sécurité, l'efficacité, la satisfaction des patients et la gestion proactive des opérations, nous donnons aux équipes de soins les moyens d'agir grâce à des technologies intelligentes et intuitives. Portés par un héritage de transformation, nous collaborons étroitement avec les cliniciens pour que nos produits répondent aux besoins concrets du terrain. Nos solutions, dont le lit ook snow™, redéfinissent la prestation des soins en créant des environnements plus intelligents, plus sécuritaires, plus efficaces et plus humains. Visitez-nous sur umanomedical.com.

