Isaac Langleben et Jacqueline Prehogan récompensés pour leur contribution à la santé des animaux de compagnie grâce à une nourriture de qualité

TORONTO, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Territoires traditionnels des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - Isaac Langleben et Jacqueline Prehogan, cofondateurs d'Open Farm, une marque innovatrice de nourriture pour animaux de compagnie à l'approvisionnement éthique, ont été nommés Entrepreneurs de l'année d'EY 2025 de l'Ontario lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Toronto. Sept autres entrepreneurs ont également été mis à l'honneur au cours de la soirée, tandis que les fondateurs de Spin Master ont reçu le Prix pour l'ensemble des réalisations pour leurs réussites fièrement canadiennes.

Brittany Keenan, Isaac Langleben, Jacqueline Prehogan, Linda Williams et Zach Pendley (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Isaac et Jacqueline redéfinissent le secteur des aliments pour animaux de compagnie en se faisant les champions d'une approche globale qui accorde la priorité à la qualité et à la durabilité, explique Zach Pendley, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. Leur leadership a transformé Open Farm en un mouvement qui définit de nouvelles normes en matière de transparence, de nutrition et d'approvisionnement éthique, tout en créant une valeur durable pour les consommateurs et les collectivités. »

Open Farm est devenue une force transformatrice dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie, affichant une croissance et une notoriété remarquables. Pour les fondateurs, ce qui avait commencé comme une quête personnelle pour trouver de la nourriture pour chiens à base de viande issue d'élevages sans cruauté, environnementalement responsable et dont la traçabilité est assurée a rapidement évolué en une mission : celle de révolutionner l'alimentation des animaux de compagnie. Leur engagement à l'égard de l'approvisionnement méticuleux, des partenariats agricoles et des normes de bien-être animal a jeté les bases de ce qui est maintenant The Open Farm Promise. Grâce à sa présence chez plus de 7 000 détaillants en Amérique du Nord et à son expansion dans les marchés internationaux, Open Farm continue de jouer un rôle prépondérant dans son secteur en matière d'innovation, tout en accordant la priorité à la fidélité des clients et à leur confiance.

La mission d'Open Farm dépasse les simples profits, reflétant un engagement à l'égard du développement durable et de l'incidence sur la collectivité. Certifiée B Corp, l'entreprise a mis sur pied des programmes rigoureux liés aux déchets, aux émissions carbone et à l'agriculture régénératrice. C'est ainsi qu'elle s'est engagée à atteindre l'objectif de zéro déchet dans les sites d'enfouissement d'ici la fin de 2025, un objectif qui tient compte de l'emballage des produits de consommation, des activités de vente directe aux consommateurs et de la logistique des entrepôts. Son équipe de direction constituée de femmes favorise l'inclusion, et ses initiatives communautaires reflètent un engagement profond à contribuer à la vie de la collectivité, tout en s'assurant que les valeurs axées sur la raison d'être résonnent bien au-delà des achats de nourriture pour animaux de compagnie.

« L'engagement inébranlable d'Isaac et de Jacqueline à l'égard du bien-être animal, du développement durable et de la gérance de l'environnement a redéfini ce que signifie de diriger avec cœur et vision, affirme Brittany Keenan, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. Cette reconnaissance les distingue d'entre tant d'entrepreneurs talentueux dont l'incidence sur la collectivité façonne un avenir plus innovateur, inclusif et durable pour l'Ontario. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de l'Ontario :

Richard Abboud | Forum Asset Management

Victoria Sopik | Kids & Company

Margaret Coons | Nuts For Cheese

Yvonne Chan | Sante Circle Health

Vitaly Pecherskiy | StackAdapt

Ray Gupta | Sunray Group

Marnie Rabinovitch | Thigh Society

Lauréat d'une mention spéciale Bâtisseur au sein de la collectivité du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de l'Ontario :

Sam Osmow | Osmow's Shawarma

Lauréats du Prix pour l'ensemble des réalisations du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de l'Ontario :

Anton Rabie, Ben Varadi et Ronnen Harary | Spin Master

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 de l'Ontario, Isaac et Jacqueline se mesureront aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies et de la région de l'Est en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2025 à Toronto. En mai 2026, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Suivez @EYCanada et #EOYOntario sur les médias sociaux pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Visitez ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste complète des finalistes et des lauréats.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2025, les membres du jury indépendant de la région de l'Ontario sont : Len Anderson, chef de la direction, Renaissance Repair and Supply; Gavin Armstrong, fondateur et chef de la direction, Lucky Iron Life; Sandra Bosela, première directrice générale et chef mondiale des actifs illiquides, OPTrust; Kathy Cheng, présidente, Redwood Classics Apparel; et Nicolas Mulroney, cofondateur, président du conseil, chef de la direction et président, Bond Bakery Brands Limited.

Les commanditaires nationaux sont Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House. Cette année, le commanditaire régional du programme est Vaco, le commanditaire en nature est OG100 et le commanditaire de la séance d'information est Cozen O'Connor. Les commanditaires régionaux comprennent Norton Rose Fulbright, Wildeboer Dellelce et Torkin Manes.

