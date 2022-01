TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM)-Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI ») a annoncé aujourd'hui que les quatre premiers fonds négociés en bourse (« FNB ») de sa série de solutions de FNB ont atteint près de 3 milliards de dollars d'actifs combinés. Lancés il y a trois ans, ces FNB à faible coût complètent la vaste gamme de fonds de placement novateurs de la Banque CIBC.

« Notre entrée dans le secteur en pleine croissance des FNB il y a trois ans était un prolongement naturel de nos compétences en placement, ce qui nous a permis d'offrir aux investisseurs plus d'options de placement sur le plan de la structure, du prix et de la facilité d'utilisation, a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, GACI. Nous avons commencé avec quatre fonds et nous offrons maintenant 27 fonds. Les antécédents de rendement de ces fonds témoignent de notre processus de placement novateur. »

Les solutions de FNB de la Banque CIBC donnent accès à une vaste gamme de stratégies de placement en actions et en titres à revenu fixe à gestion passive et active qui visent à aider les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles. Ces FNB tirent parti de la vaste expérience et de l'expertise approfondie des équipes de placement de GACI.

Au cours des trois dernières années, GACI a élargi sa gamme de FNB pour y intégrer des solutions qui offrent une exposition à des placements axés sur l'investissement responsable, comme l'énergie propre et des stratégies de revenu de dividendes à faible volatilité pour les investisseurs en quête de revenu qui préfèrent les placements en actions assortis d'une volatilité réduite.

Cette année, GACI célèbre son 50e anniversaire. Elle est devenue l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. La société s'est engagée à bien servir les investisseurs, à mettre au point des solutions de placement uniques dans des catégories d'actif multiples fondées sur les meilleures recherches, sur une solide tradition de processus de placement rigoureux et de gestion prudente du risque, tout en offrant des solutions personnalisées et novatrices aux clients.

« Nous sommes fiers de notre tradition qui consiste à offrir de la valeur aux clients et à répondre à leurs besoins dans un contexte d'évolution des conditions du marché, a ajouté M. Scandiffio. Je suis optimiste quant à l'avenir de notre entreprise et à notre capacité de porter notre raison d'être vers de nouveaux sommets, tout en relevant le défi qui vise à aider les nouvelles générations d'investisseurs partout au Canada et dans le monde à réaliser leurs ambitions. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GACI), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GACI comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 170 G$ en décembre 2021, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.

Les FNB CIBC sont gérés par GACI, une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/etfs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

