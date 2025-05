TORONTO, le 14 mai 2025 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC (GAC) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois FNB CIBC à gestion active pour répondre aux besoins des investisseurs en matière de gestion de trésorerie et de diversification du revenu.

Le FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC, le FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars américains CIBC et le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes à long terme CIBC élargissent la gamme de FNB de la CIBC et visent à offrir aux investisseurs des occasions de rendement attrayantes et une diversification du revenu à long terme :

Nom du FNB CIBC Symbole Frais de gestion

annuels* (%) Distribution Le FNB de gestion de trésorerie Plus

CIBC cherche à obtenir un revenu élevé tout

en préservant le capital et en maintenant la

liquidité, au moyen de placements effectués

principalement dans des titres de qualité du

marché monétaire canadien, comme des

bons du Trésor émis par des

gouvernements canadiens, des acceptations

bancaires de banques à charte canadiennes

et du papier commercial de sociétés

canadiennes. CCAD 0,12 Mensuelle Le FNB de gestion de trésorerie Plus en

dollars américains CIBC vise à obtenir un

revenu élevé tout en préservant le capital

et en maintenant la liquidité, au moyen de

placements effectués principalement dans

des titres à revenu fixe à court terme de

haute qualité libellés en dollars américains. CUSD.U 0,12 Mensuelle Le FNB d'obligations gouvernementales

canadiennes à long terme CIBC cherche à

obtenir un revenu élevé en investissant

principalement dans des titres à revenu fixe

à plus long terme d'émetteurs

gouvernementaux canadiens. CALB 0,20 Mensuelle

* Les frais de gestion annuels correspondent aux frais versés par le FNB CIBC à Gestion d'actifs

CIBC inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB CIBC.

« Nous avons mis au point ces FNB pour répondre à un intérêt évident du marché », souligne Greg Gipson, directeur général et chef, FNB, « nos nouveaux FNB CIBC sont conçus pour offrir des solutions de liquidités sûres qui améliorent le rendement. Ils constituent une excellente solution de revenu à long terme. Notre équipe chevronnée suit une approche rigoureuse en matière de gestion du risque et veille à ce que les investisseurs disposent des outils dont ils ont besoin pour bâtir des portefeuilles résilients, quelles que soient les conditions du marché. »

Ces FNB CIBC peuvent être appropriés pour une vaste gamme de portefeuilles de clients, que ce soit pour répondre à des besoins de liquidités à court terme ou pour élaborer des stratégies de revenu à long terme.

Les FNB CIBC ont clôturé l'offre initiale de leurs parts et se négocient désormais à la Bourse de Toronto. Pour en savoir plus sur les nouveaux FNB CIBC et sur la gamme complète de FNB de GAC, consultez le site Web des FNB de CIBC.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB de la Banque CIBC avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 227 G$ (en mars 2025).

