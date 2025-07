TORONTO, le 7 juill. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a lancé aujourd'hui les Portefeuilles d'épargne-études CIBC, une gamme de cinq solutions de portefeuille conçues pour simplifier l'épargne-études des familles canadiennes. On y retrouve quatre portefeuilles à date cible ainsi qu'un portefeuille Nouveaux diplômés :

Portefeuille d'épargne-études Cible 2030 CIBC

Portefeuille d'épargne-études Cible 2035 CIBC

Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 CIBC

Portefeuille d'épargne-études Cible 2045 CIBC

Portefeuille Nouveaux diplômés CIBC

« Investir pour les études est l'une des décisions les plus importantes qu'une famille puisse prendre, mais cela peut aussi être l'une des plus difficiles sur le plan financier », a déclaré Éric Bélanger, vice-président directeur et chef, Gestion mondiale d'actifs CIBC. « Les Portefeuilles d'épargne-études CIBC visent à simplifier le processus pour les clients, offrant une solution simple et axée sur les objectifs pour aider les familles à répondre à leurs besoins en matière d'épargne-études. »

Les Portefeuilles d'épargne-études CIBC sont adaptés pour aider les clients à épargner en vue des études postsecondaires en leur proposant une stratégie gérée par des professionnels et fondée sur un horizon de placement. La date cible est l'année la plus rapprochée du début prévu des études postsecondaires. Les solutions à date cible suivent une trajectoire qui ajuste automatiquement la composition de l'actif au fil du temps, passant de placements en actions axés sur la croissance au cours des premières années à des placements en titres à revenu fixe plus prudents à l'approche de la date cible du portefeuille.

Au cours des six derniers mois de l'année cible, chacun des Portefeuilles d'épargne-études Cible CIBC sera fusionné au Portefeuille Nouveaux diplômés. Le Portefeuille Nouveaux diplômés est adapté à la phase de retrait et vise à procurer un niveau de revenu stable et préserver le capital tout en assurant un accès facile aux fonds pour payer les dépenses liées aux études au besoin.

Les clients tirent profit d'une approche de placement simple et passive qui cadre avec leur calendrier d'épargne-études, et ces solutions financières fonctionnent de concert avec les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) qui offrent les avantages de subventions gouvernementales, d'une croissance à imposition différée et d'options de cotisation souples.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié, l'Aperçu du fonds et l'Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-FUND (3863). Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 227 G$ en mai 2025, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

Gestion globale d'actifs CIBC inc. (GACI) est le nom commercial représentant les activités de gestion d'actifs de la Banque CIBC qui gère plus de 250 G$ d'actifs au Canada et 120 G$ d'actifs aux États-Unis*. Possédant plus de 50 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de solutions pour la clientèle, GACI offre un large éventail de solutions de gestion de placements mondiaux de qualité supérieure pour les particuliers et les clients institutionnels.

* CGAM représente Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) et Gestion privée de patrimoine CIBC Inc. (CIBC PWA). Les chiffres représentent les actifs canadiens gérés par GAC (qui comprend 48 G$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers) et les actifs américains gérés par PWA CIBC, respectivement, au 31 mars 2025. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens.

