Fusion de saveurs, durabilité et santé -une année importante dans l'innovation de produits d'épicerie

TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de présenter les finalistes de la 31e édition du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Cette année, plus de 100 produits novateurs ont été sélectionnés pour leur contribution exceptionnelle au secteur de l'épicerie canadien.

Les finalistes du Grand Prix canadien des nouveaux produits sont maintenant connus ! (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Tendances émergentes de l'innovation de pointe dans les produits d'épicerie

Les finalistes de cette année témoignent à la fois de l'évolution des préférences des consommateurs et des tendances de l'industrie. Choix de collations riches en protéines et végétariennes, emballages durables et approvisionnement local, profils de saveur multiculturels et textures novatrices, solutions de repas pratiques, choix abordables et de valeur ainsi que la narration d'histoires sur les emballages sont certaines des tendances qui dominent la sélection de cette année. Et l'attention accordée aux produits centrés sur la santé illustre l'intérêt de plus en plus grand que porte le consommateur aux questions de bien-être et de nutrition, instaurant ainsi de nouvelles normes pour le développement des produits de demain.

Perspectives des leaders de l'industrie

Le chef Marcus A. Von Albrecht, président du jury du Grand Prix, a fait état de son enthousiasme pour les produits en lice cette année : « Les inscriptions au Grand Prix canadien des nouveaux produits reflètent vraiment les innovations qui ont cours actuellement sur le plan culinaire. Nous avons pu constater un mélange extraordinaire d'influences multiculturelles et de tendances pro-santé, en particulier au rayon des collations riches en protéines et végétariennes. Il est réjouissant de voir une telle créativité et un tel engagement en faveur de la durabilité dans le développement de produits, ce qui nous indique que les fabricants canadiens ne font pas que suivre les tendances mondiales, ils ouvrent également le chemin. »

Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail, a pour sa part mis en lumière l'importance de ces innovations : « Le Conseil canadien du commerce de détail se réjouit de pouvoir montrer l'évolution des nouveaux produits au cours du gala de cette année. Les finalistes de cette année résument parfaitement le caractère dynamique de notre industrie, qui se tourne résolument vers le développement durable, mais aussi vers des profils de saveurs différents et des innovations centrées sur le consommateur. Ces produits ne répondent pas seulement aux besoins et aux goûts en constante évolution des Canadiens, ils représentent aussi un bond en avant dans notre évolution vers une industrie plus responsable et inclusive. »

Les gagnants de cette année seront annoncés au cours du gala du Grand Prix, le 29 mai 2024

Le point d'orgue de cette 31e édition du programme de récompenses des nouveaux produits sera le gala et le dîner du Grand Prix canadien des nouveaux produits, le 29 mai 2024. Le gala viendra clore la grande rencontre annuelle de l'industrie du détail au Canada, à savoir les deux jours de L'événement STORE 24 du CCCD, qui se tiendra les 28 et 29 mai 2024 (il est possible d'économiser grâce à nos tarifs préférentiels sur les laissez-passer pour L'événement STORE 24 jusqu'au 12 avril 2024).

Cette année, le spectacle du gala de remise des prix sera animé par Brittnee Blair.

La liste complète des finalistes peut maintenant être consultée sur le site Web du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Pour acheter des billets pour le gala, veuillez-vous rendre à https://cccdgrandprix.ca/billets-gala/.

Profitez de cette occasion unique pour réseauter avec des leaders de l'industrie, découvrir les tendances émergentes et célébrer les accomplissements des plus importants innovateurs du secteur du détail au Canada.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 91 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 501 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

