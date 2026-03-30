/R E P R I S E --RÉSULTATS 2025 DE MONTRÉAL INTERNATIONAL : LE POINT SUR L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU GRAND MONTRÉAL/

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, invite les représentants des médias au dévoilement de ses résultats 2025, axés notamment sur son mandat d'attraction des investissements étrangers. La conférence de presse aura lieu le lundi 30 mars à 11 h.

Alors que les investissements étrangers connaissent un ralentissement à l'échelle mondiale et que le contexte géopolitique demeure exigeant, l'événement fera le point sur la performance du Grand Montréal et son attractivité économique à l'échelle internationale. Les perspectives 2026 et les occasions de développement économique pour la métropole seront également discutées.

Éric Bédard et Stéphane Paquet, respectivement président du conseil d'administration et président-directeur général de Montréal International, feront le point en présence de Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre du Travail, Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, mairesse de la Ville de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil, et de Martin Fiola, conseiller municipal du district de Laval-des-Rapides.

Quoi : Conférence de presse - Résultats 2025 de Montréal International

Quand : lundi 30 mars 2026, 11 h

Où : les représentants des médias seront informés du lieu au moment de l'inscription

SOURCE Montréal International

RSVP : Jessica Rousseau, TACT Conseil [email protected], 438-396-8288