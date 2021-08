Les festivals de la région de Québec reçoivent un important investissement du gouvernement du Canada

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, annonce l'octroi d'un appui financier à des festivals de la grande région de Québec.

QUÉBEC, le 11 août 2021 /CNW/ - Les festivals aident à bâtir des communautés fortes, dynamiques et prospères. Ils nous rassemblent et nous font vivre des expériences mémorables. La dernière année n'a pas été facile pour les organismes culturels. Le secteur des arts et de la culture, en particulier, a été durement touché. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider les artistes et les créateurs à trouver des solutions aux défis actuels.

C'est lors de son passage dans la vieille capitale pour une rencontre avec les représentants de la Corporation des fêtes historiques de Québec que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une aide de plus de 1,4 million de dollars à une vingtaine de festivals de la région de Québec, qui ont déjà eu lieu ou qui se tiendront cet été.

Le gouvernement du Canada accorde cet appui dans le cadre du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine ainsi que du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la liste des festivals bénéficiaires dans le tableau des données.

Citations

« Investir dans les festivals de la région de Québec afin qu'ils poursuivent leur mission et continuent d'offrir à la population le plaisir d'assister à des spectacles, est une façon d'exprimer notre engagement soutenu. Le gouvernement du Canada sait que les organismes ont dû composer avec de nombreux défis au cours des derniers mois, et nous sommes heureux de pouvoir contribuer au retour sécuritaire des festivals. Merci à vous tous d'égayer cette superbe ville! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis heureux que notre gouvernement appuie la Corporation des fêtes historiques de Québec et les festivals de notre belle région. Ces derniers sont des moteurs importants pour le dynamisme de la région du Québec et ils contribuent à son essor touristique. Prenez part aux festivités en grand nombre et passez un bel été! »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, de rencontres et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit de l'aide financière aux organismes diffuseurs de festivals artistiques ou de saisons de spectacles professionnels ainsi qu'à leurs organismes d'appui.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Tableau des données

Liste des festivals annoncés

Projet Somme octroyée Programme Pow Wow international de Wendake 33 900 $ DCAP Mardis d'été au Parc-en-Ciel 5 200 $ DCAP Festival d'été OFF de Québec 75 700 $ DCAP Expo agricole de Portneuf 13 000 $ DCAP Centenaire de Lac-Sergent 11 600 $ DCAP Vacances en spectacles 2021 8 600 $ DCAP Le Festif de Baie-Saint-Paul 76 400 $ DCAP 25e Festival des journées d'Afrique : Danses et Rythmes du monde de Québec 7 500 $ DCAP Festival d'Opéra de Québec 48 900 $ DCAP La Grande Fête de la Côte-de-Beaupré - Rythmes et Papilles Côte-de-Beaupré 75 200 $ DCAP Fêtes de la Nouvelle-France 58 100 $ DCAP Symposium de peinture Arts et Reflets 7 100 $ DCAP Arts Alive Quebec City 8 000 $ DCAP Rendez-vous d'histoire de Québec 19 500 $ DCAP Biennale internationale du lin de Portneuf (La) 13 000 $ FCPA Carrefour international de théâtre de Québec inc. 145 000 $ FCPA ComediHa! Fest ­­- Québec 70 000 $ FCPA Festival d'été de Québec 550 000 $ FCPA Le Festival International du Domaine Forget de Charlevoix 145 000 $ FCPA Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul 60 000 $ FCPA

