Lancement d'une série de portraits inédits des femmes engagées dans le secteur aérospatial québécois

MONTRÉAL, le 8 mars 2022 /CNW/ - Dans le cadre de l'événement « Célébrer la diversité » lancé à l'occasion de la Journée internationale des femmes, Aéro Montréal, en partenariat avec le Palais des congrès de Montréal dévoile une série de témoignages vidéo d'ambassadrices de l'industrie aérospatiale. Cette série a été imaginée pour stimuler l'intérêt des femmes envers le secteur, qui est confronté à une nouvelle pénurie de main-d'œuvre.

Dans un contexte de relance du secteur, la force d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée constitue un levier essentiel, permettant aux entreprises d'accompagner l'avenir d'une aviation durable. Elle joue également un rôle primordial pour la promotion du savoir-faire québécois sur la scène internationale. En valorisant celles qui œuvrent quotidiennement à développer ce pilier économique Aéro Montréal entend stimuler l'intérêt de la relève féminine pour les nombreux postes à pourvoir dans l'industrie aérospatiale.

Une initiative concertée

En collaboration avec son partenaire de longue date, le Palais des congrès de Montréal, Aéro Montréal a mené une série d'entrevues avec des passionnées de l'industrie, convaincues de l'importance de faire découvrir leur univers aux québécoises. Huit ambassadrices ont ainsi porté leurs voix pour faire connaître leurs spécialités respectives et représenter la richesse/diversité des métiers de l'aérospatiale.

Découvrez un aperçu de ces portraits* :

Les femmes de l'industrie aérospatiale : à la découverte du parcours d'Amel Belkhamsa, Chef, Services Commerciaux Après-Vente et Opérations des Pièces Détachées, MHIRJ

Les femmes de l'industrie aérospatiale : à la découverte du parcours d'Abir Kazan, Gestionnaire principale des occasions d'affaire, CAE Défense et sécurité

*D'autres portraits sont disponibles sur demande

« Le développement et la croissance de notre industrie aérospatiale reposent en grande partie sur notre capacité à attirer et retenir les talents de demain. Nos entreprises en ont conscience et se mobilisent pour faire de la diversité, de l'inclusion et de l'équité un levier clé de leur développement. En partageant leurs parcours, ces ambassadrices nous démontrent clairement que cette dynamique se concrétise et que l'industrie aérospatiale québécoise offre des perspectives d'évolution uniques et un environnement de travail au sein duquel chaque femme aura la chance de développer son plein potentiel sur des sujets d'avenir » déclare Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

« Le Palais des congrès de Montréal est fier de s'associer à Aéro Montréal pour reconnaître l'importance des femmes dans le secteur aérospatial québécois. Il est grand temps de donner la parole aux ambassadrices de cette industrie, et de montrer aux jeunes filles d'aujourd'hui qu'elles peuvent être les décideuses de demain » souligne Emmanuelle Legault, Présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche.

Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com .

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Léa Guicheteau, Aéro Montréal, 514-550-7494, [email protected]; Alexandra Madoyan, Palais des congrès de Montréal, (514) 871-5849, [email protected]