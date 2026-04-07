Le vote du public aidera à déterminer les trois finalistes qui passeront à la prochaine étape du concours

TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada, en partenariat avec la Canadian Country Music AssociationMD (CCMAMD), lance aujourd'hui le vote pour la prochaine étape du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM, invitant les Canadiens à aider à choisir le prochain artiste émergent du pays. Les huit demi-finalistes ont enregistré des chansons originales et des vidéos en studio, qui sont maintenant disponibles à topcountry.siriusxm.ca/fr pour aider à ce choix.

Top of the Country de SiriusXM (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Les Canadiens ont jusqu'au 14 avril pour voter et aider à déterminer les trois finalistes. À partir de là, les meilleurs concurrents se produiront sur de grandes scènes tout au long de l'été alors qu'ils rivaliseront pour un grand prix de 25 000 $ et la chance d'être couronnés champion du concours Top of the Country 2026.

Voici les demi-finalistes de 2026, qui représentent sept provinces :

Ben Chase - St. Louis (Î.-P.-É.)

Blue Ridge Band - Lévis (Qc)

Catie St.Germain - Winnipeg (Man.)

Josh Stumpf - Prince Albert (Sask.)

Morgan Griffiths - Abbotsford (C.-B.)

Morgan Klaiber - Medicine Hat (Alb.)

Nicolette & the Nobodies - Hamilton (Ont.)

Shawnee Kish - Edmonton (Alb.)

« Il s'agit d'une étape très importante du concours Top of the Country de SiriusXM pour ces artistes et les fans, alors que nos huit lauréats mettent en valeur leur talent », a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente principale, programmation et opérations, SiriusXM Canada. « Les Canadiens ont maintenant l'occasion de soutenir leurs artistes préférés et de contribuer à façonner la prochaine étape du concours. »

Une fois le vote terminé, les finalistes monteront sur scène lors d'événements partout en Amérique du Nord, y compris le festival Departure à Toronto, LASSO Montréal et CMA Fest à Nashville. Le concours se terminera en septembre à Saskatoon, en Saskatchewan, avec un concert final dans le cadre de la Country Music Week 2026 de la CCMA. Les finalistes monteront sur scène et un artiste remportera le concours Top of the Country 2026. L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne Top of the Country Radio de SiriusXM (chaîne 171), ce qui permettra aux amateurs de tout le pays de suivre l'événement.

« La CCMA est un fier partenaire du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM, qui nous permet de travailler ensemble pour atteindre notre objectif commun de faire connaître les talents locaux et de soutenir les artistes canadiens à chaque étape de leur parcours », a déclaré Amy Jeninga, présidente de la CCMA. « Les amateurs de musique country du Canada sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous sommes honorés de pouvoir compter sur leur aide pour sélectionner la prochaine génération de vedettes montantes du pays. »

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée de SiriusXM de promouvoir et de valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., faisant affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

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Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de l'Association de la musique country canadienneMD (CCMAMD)

Fondée en 1976, la CCMA est un organisme sans but lucratif composé de membres qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. Maintenant à sa 50e année, la CCMA célèbre l'esprit de communauté et la créativité que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la semaine de la musique country et la cérémonie de remise des prix de l'Association de la musique country canadienne qui ont lieu chaque année à l'automne.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Pour tout complément d'information : Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Kathleen Bennett, Zeno Group, [email protected], 289 221-8484; Personne-ressource de la CCMA : Shelby Burnell, Red Umbrella PR, [email protected], 416 317-8023