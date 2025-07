Une enquête révèle que 90 % des utilisateurs pensent que l'IA améliorera la précision, la facilité d'utilisation, les taux de décodage, etc.

NATICK, Massachusetts, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Alors que les préoccupations en matière de traçabilité et de sécurité continuent de croître dans le secteur manufacturier, la lecture des codes-barres devient de plus en plus essentielle sur les lignes de production du monde entier. Une enquête menée par Cognex révèle que les fabricants se tournent vers l'IA pour relever leurs principaux défis en matière de lecture des codes-barres et améliorer leurs performances globales.

Cover of the Industrial Barcode Reading Survey Report recently released by Cognex. Couverture du rapport publié récemment par Cognex sur le sondage au sujet de la lecture de codes à barres industriels.

« Tirer parti des technologies de pointe pour faciliter le travail de nos clients est au cœur de toutes les activités de Cognex. Cette enquête confirme l'intérêt d'intégrer l'IA dans nos solutions de lecture de codes-barres, a déclaré Carl Gerst, vice-président exécutif de la division Vision et produits d'identification. Nos solutions innovantes de lecture de codes-barres basées sur l'IA offrent des performances, une fiabilité et une expérience client inégalées, répondant ainsi aux défis les plus urgents de nos clients. »

L'enquête, à laquelle ont répondu 283 participants issus d'entreprises de fabrication et de logistique en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, souligne l'importance croissante de l'IA dans la lecture des codes-barres. Les principales conclusions indiquent que la lecture des codes difficiles est la principale préoccupation des utilisateurs, qui attendent de l'IA qu'elle améliore les performances et la fiabilité.

Principales observations

Lecture de codes difficiles : L'enquête a révélé que les codes-barres endommagés, tachés ou froissés constituent le principal défi pour 41 % des personnes interrogées, suivis par les problèmes de distorsion, de reflets et de surfaces courbes (39 %), ainsi que la taille et l'emplacement des codes (35 %).





Attentes en matière d'IA : Les répondants sont très majoritairement convaincus que l'IA améliorera les performances de lecture des codes-barres, près de la moitié (47 %) d'entre eux escomptant des taux de lecture plus élevés. Parmi les autres attentes principales figurent une détection plus précise et une meilleure lecture des codes endommagés, les prestataires logistiques mettant particulièrement l'accent sur la précision de la détection.





: Les répondants sont très majoritairement convaincus que l'IA améliorera les performances de lecture des codes-barres, près de la moitié (47 %) d'entre eux escomptant des taux de lecture plus élevés. Parmi les autres attentes principales figurent une détection plus précise et une meilleure lecture des codes endommagés, les prestataires logistiques mettant particulièrement l'accent sur la précision de la détection. Fiabilité et entretien : Lors du choix d'un lecteur de codes-barres, la fiabilité et la facilité de maintenance sont les principales priorités des utilisateurs. Cet accent mis sur la fiabilité des performances est compréhensible, puisque seulement 21 % des personnes interrogées se disent expertes, tandis qu'un tiers se disent novices. Ce manque d'expertise rend les questions de maintenance encore plus pressantes lors de la prise de décision d'achat pour des opérations quotidiennes cruciales.

Le rapport gratuit est disponible au téléchargement à l'adresse cognex.com/barcode-insights.

Les conclusions de cette enquête soulignent le rôle essentiel de l'IA dans la transformation de la technologie de lecture des codes-barres. Alors que les fabricants cherchent à surmonter les défis et à améliorer leur efficacité, les lecteurs de codes-barres basés sur l'IA, tels que les nouveaux modèles DataMan 290 et DataMan 390 de Cognex, sont prêts à répondre à ces demandes grâce à leurs capacités de décodage avancées. Pour plus d'informations, visitez cognex.com/dataman-290 ou appelez le 1-855-4-COGNEX.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex simplifie la vision industrielle avancée, ouvrant la voie à des processus de fabrication et de distribution plus rapides, plus intelligents et plus efficaces grâce à l'automatisation.

La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision résout les défis critiques de la fabrication et de la distribution, offrant des performances inégalées dans des secteurs allant de l'automobile à l'électronique grand public en passant par les produits emballés.

Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer. Grâce à son expertise de longue date en matière d'IA, l'entreprise aide les usines et les entrepôts à améliorer leur qualité et à optimiser leur efficacité sans avoir besoin d'une expertise technique pointue.

Notre siège social est situé près de Boston, aux États-Unis, et nous sommes présents dans plus de 30 pays avec plus de 30 000 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

