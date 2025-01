Cognex renforce son leadership sur le marché de la lecture industrielle de codes-barres avec deux nouveaux produits alimentés par l'IA

Les lecteurs de codes-barres DataMan 290 et 390, soutenus par une assistance clientèle de premier plan, offrent une fiabilité et une facilité d'utilisation inégalées.

NATICK, Massachusetts, 14 janvier 2025 /CNW/ - Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader de la vision industrielle, annonce aujourd'hui le lancement des lecteurs de codes-barres DataMan® 290 et 390. Grâce à une technologie d'IA innovante, ces lecteurs offrent des performances de décodage fiables dans un large éventail d'applications de fabrication. En outre, en rendant l'installation et le déploiement faciles et intuitifs, Cognex a donné à plus d'utilisateurs que jamais la possibilité de rationaliser les processus de lecture de codes-barres et d'augmenter l'efficacité opérationnelle.

Les lecteurs de codes à barres DataMan 290 et 390 alimentés par l’IA sont présentés côte à côte.

« Le DataMan 290 a surpassé les autres solutions concurrentes que nous avons testées, réussissant à lire des codes que d'autres ne pouvaient pas lire », a déclaré Peter Laurinčík, PDG de MTS - Modern Technology Systems. « Cette fiabilité, à laquelle s'ajoute une conception intuitive, va transformer nos opérations de lecture de codes-barres, ce qui nous permettra d'augmenter notre productivité et notre débit. L'assistance complète proposée par Cognex, depuis la configuration et la formation jusqu'au déploiement et à l'exécution, garantit des performances fluides à chaque étape. »

Les DataMan 290 et 390 offrent un ensemble complet de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de démarrer rapidement et de gérer efficacement un large éventail d'applications :

les capacités avancées de l'IA permettent aux utilisateurs de lire les codes de manière fiable en un seul clic, ce qui simplifie l'installation et la maintenance tout en réduisant les temps d'arrêt, même pour les utilisateurs non techniques.

Traitement sans effort de différents types de codes et de symbologies, y compris les codes endommagés ou de mauvaise qualité, et taux de lecture élevés même dans les environnements à faible visibilité grâce à une lampe tout-en-un intégrée.

Une interface web intuitive avec une configuration guidée permet même aux utilisateurs non techniques de passer du déballage à la numérisation en quelques minutes seulement.

Au-delà de la technologie avancée, les lecteurs de codes-barres DataMan 290 et 390 sont soutenus par Cognex Customer Success, une assistance de pointe qui fonctionne comme vous le souhaitez, depuis les ressources en libre-service jusqu'au réseau mondial d'experts.

La meilleure technologie et des conseils personnalisés permettent aux utilisateurs de planifier, de déployer et d'étendre facilement leur projet de vision.

Le DataMan 290 résout la plupart des applications de lecture de codes-barres, tandis que le DataMan 390 offre une résolution plus élevée pour les applications les plus complexes, proposant ainsi une gamme complète de solutions pour répondre aux exigences de la lecture de codes. Ces lecteurs, ainsi que le programme Customer Success de Cognex, reflètent l'engagement de l'entreprise à offrir une expérience client de premier ordre, tout en stimulant l'innovation dans le domaine de la lecture industrielle des codes-barres. Pour plus d'informations, visitez cognex.com/dataman-290 ou appelez le +1-855-426-4639.

À propos de Cognex Corporation

Cognex Corporation invente et commercialise des technologies qui répondent à certains des défis les plus critiques en matière de fabrication et de distribution. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions de vision industrielle qui améliorent l'efficacité et la qualité dans les entreprises à fort potentiel de croissance sur des marchés finaux industriels attrayants. Nos solutions associent des produits physiques et des logiciels pour capturer et analyser des informations visuelles, ce qui permet d'automatiser les tâches de fabrication et de distribution pour des clients du monde entier. Les produits de vision industrielle sont utilisés pour automatiser la fabrication ou la distribution et le suivi d'articles, tels que les téléphones portables, les batteries de véhicules électriques et les emballages de commerce électronique, en les localisant, les identifiant, les inspectant et les mesurant. La vision industrielle est importante pour les applications dans lesquelles la vision humaine n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de taille, de précision ou de vitesse, ou dans les cas où des économies substantielles ou des améliorations de la qualité sont maintenues.

Cognex est le leader mondial de l'industrie de la vision industrielle, ayant livré plus de 4,5 millions de produits basés sur l'image, représentant plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé, depuis la création de la société en 1981. Basée à Natick, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Cognex possède des bureaux et des distributeurs dans toute l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Pour plus d'informations, visitez le site cognex.com/en-ca/.

Contactez nos responsables pour les relations avec les investisseurs :

Nathan McCurren

Directeur des Relations Investisseurs

Cognex Corporation

[email protected]

Contactez nos responsables médias

Jeremy Sacco

Directeur Senior, Marketing de Contenu Global

Cognex Corporation

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566994/Cognex_Corporation_390_v1_Both_On.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5047086/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation