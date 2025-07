Le nouvel environnement de formation offre une automatisation évolutive et résout les principaux obstacles à l'adoption de l'IA industrielle

NATICK, Massachusetts, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), chef de file mondial de la technologie de visionique industrielle, a annoncé aujourd'hui le lancement complet prochain de OneVision™, une plateforme infonuagique qui transformera la façon dont les fabricants conçoivent, entraînent et mettre à l'échelle des applications de visionique alimentées par l'IA.

La plateforme logicielle OneVision, que l’on voit ici analyser les soudures des circuits imprimés, utilise l’IA pour améliorer et simplifier le développement d’applications et regrouper au même endroit de multiples outils, sites et flux de travail.

« OneVision est le résultat de près d'une décennie d'innovation industrielle dans le domaine de l'IA chez Cognex. En combinant notre technologie avancée d'IA à une expérience client exceptionnelle, nous continuons de créer de nouvelles possibilités pour nos clients », a déclaré Carl Gerst, vice-président directeur, Produits de visionique et d'identification chez Cognex. « Nous simplifions l'ensemble du processus de développement des applications, en aidant nos clients à progresser plus rapidement, à prendre de l'expansion plus efficacement et à maximiser la valeur de leurs investissements en automatisation. »

Conçue pour répondre aux exigences de la fabrication mondiale, OneVision s'attaque aux obstacles les plus courants au déploiement à grande échelle de la visionique alimentée par l'IA :

Longs cycles de perfectionnement et courbes d'apprentissage abruptes : Une interface intuitive dotée de flux de travail guidés permet aux équipes de tous les niveaux de compétence de réduire le temps de configuration de plusieurs mois à quelques minutes.

Une interface intuitive dotée de flux de travail guidés permet aux équipes de tous les niveaux de compétence de réduire le temps de configuration de plusieurs mois à quelques minutes. Investissements coûteux dans les infrastructures : La livraison infonuagique élimine le besoin de matériel supplémentaire, ce qui réduit les coûts initiaux et optimise le RCI.

La livraison infonuagique élimine le besoin de matériel supplémentaire, ce qui réduit les coûts initiaux et optimise le RCI. Absence d'intégration et opérations isolées : Une plateforme unifiée réunit des outils, des données et des flux de travail pour simplifier la collaboration, tirer parti du travail commun et accélérer le déploiement entre les appareils, les secteurs d'activité et les emplacements.

Une plateforme unifiée réunit des outils, des données et des flux de travail pour simplifier la collaboration, tirer parti du travail commun et accélérer le déploiement entre les appareils, les secteurs d'activité et les emplacements. Fonctionnement irrégulier entre les sites : Combiné à la localisation, le développement centralisé assure la normalisation tout en offrant de la souplesse relative aux exigences propres au site.

Grâce à la plateforme logicielle OneVision, Cognex élargit son portefeuille de produits de visionique de pointe, libérant de nouvelles applications, accélérant l'adoption de l'IA et permettant aux utilisateurs de résoudre des tâches de visionique complexes plus rapidement, de façon plus fiable et à grande échelle.

La plateforme OneVision est actuellement offerte à certains clients sur les systèmes de visionique In-Sight® 3800 et 8900 et sera intégrée à d'autres produits Cognex au début de 2026.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex simplifie la vision industrielle avancée, ouvrant la voie à des processus de fabrication et de distribution plus rapides, plus intelligents et plus efficaces grâce à l'automatisation.

La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision résout les défis critiques de la fabrication et de la distribution, offrant des performances inégalées dans des secteurs allant de l'automobile à l'électronique grand public en passant par les produits emballés.

Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer. De plus, grâce à son expertise de longue date en matière d'IA, l'entreprise aide les usines et les entrepôts à améliorer leur qualité et à optimiser leur efficacité sans avoir besoin d'une expertise technique pointue.

Notre siège social est situé près de Boston, aux États-Unis, et nous sommes présents dans plus de 30 pays avec plus de 30 000 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

