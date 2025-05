Le partenariat s'appuie sur des systèmes de vision industrielle et des lecteurs de codes-barres

NATICK, Massachusetts, 15 mai 2025 /CNW/ - Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader de la vision industrielle, annonce aujourd'hui qu'IMA E-COMMERCE, qui fait partie d'IMA Group, améliore l'efficacité et la durabilité de l'exécution des commandes grâce aux systèmes de vision avancés In-Sight® et aux lecteurs de codes-barres DataMan® de Cognex.

Un DataMan 280 de Cognex est intégré à un système d’emballage IMA E-COMMERCE électronique.

« Les clients veulent une solution qui les aide à atteindre leurs objectifs de développement durable en réduisant leur impact sur l'environnement, et ils ne sont pas prêts à prendre des risques lorsqu'il s'agit de la qualité ou de l'intégrité de l'emballage », a déclaré Simone Capponcelli, directeur des ventes et coordinateur de division chez IMA E-COMMERCE. Le partenariat avec Cognex permet d'obtenir des systèmes de vision fiables et de haute qualité qui offrent à la fois la précision et la réduction des déchets exigées par les entreprises de commerce électronique.

Répondre aux besoins d'approvisionnement durable

IMA E-Commerce intègre la technologie de Cognex dans ses solutions de logistique automatisée afin de relever plusieurs défis clés de l'industrie :

Réduire les coûts et les déchets causés par l'excès d'espace vide

Répondre à la demande des consommateurs en matière d'emballage durable

Développer efficacement les opérations grâce à l'automatisation

IMA utilise les systèmes de vision industrielle et les lecteurs de codes-barres de Cognex pour garantir un emballage durable et précis de multiples façons. L'inspection basée sur l'IA vérifie l'intégrité de l'emballage et les scellés, et les solutions d'IMA s'alignent sur les réglementations en matière de développement durable, réduisant l'utilisation du plastique et répondant aux demandes d'emballages écologiques.

« Chez Cognex, la réduction des déchets est à la fois une priorité commerciale et une priorité de développement durable », a déclaré Matt Moschner, président et directeur de l'exploitation de Cognex. « Nous sommes fiers d'aider IMA E-COMMERCE à donner à ses clients les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et améliorer leur efficacité. »

IMA E-COMMERCE et Cognex partagent un engagement en faveur de l'innovation et prévoient de continuer à développer de nouvelles solutions pour l'automatisation de la logistique. M. Capponcelli a résumé son expérience de la collaboration avec Cognex en trois mots : « Fiabilité, performance et qualité ».

Vous trouverez davantage d'informations ainsi qu'une vidéo sur le partenariat sur cognex.com/ima.

À propos de Cognex Corporation

Cognex Corporation invente et commercialise des technologies qui répondent à certains des défis les plus critiques en matière de fabrication et de distribution. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions de vision industrielle qui améliorent l'efficacité et la qualité des activités à fort potentiel de croissance sur des marchés finaux industriels attrayants. Nos solutions associent des produits physiques et des logiciels pour capturer et analyser des informations visuelles, ce qui permet d'automatiser les tâches de fabrication et de distribution pour des clients du monde entier. Les produits de vision industrielle sont utilisés pour automatiser la fabrication ou la distribution et le suivi d'articles, tels que les téléphones mobiles, les batteries de véhicules électriques et les emballages de commerce électronique, en les localisant, les identifiant, les inspectant et les mesurant. La vision industrielle est importante pour les applications dans lesquelles la vision humaine n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de taille, de précision ou de vitesse, ou dans les cas où des économies substantielles ou des améliorations de la qualité sont maintenues.

Cognex est le leader mondial de l'industrie de la vision industrielle, ayant livré plus de 4,5 millions de produits basés sur l'image, représentant plus de 11 milliards USD de chiffre d'affaires cumulé, depuis la création de l'entreprise en 1981. Basée à Natick, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Cognex possède des bureaux et des distributeurs aux Amériques, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cognex.com/fr-fr/.

Contact RI

Greer Aviv

Cognex Corporation

[email protected]

Contact médias

Jeremy Sacco

Senior Manager, Global Content Marketing

Cognex Corporation

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2681027/IMA_product_shot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5305219/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation