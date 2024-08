La conférence d'AGE‑WELL présentera des leaders d'opinion, des travaux de recherche de pointe et des démonstrations des plus récentes innovations.

TORONTO, le 29 août 2024 /CNW/ - Des leaders d'opinion canadiens et mondiaux, des innovateurs, des acteurs du changement et des personnes désireuses d'en apprendre davantage sur les technologies du vieillissement se réuniront à Edmonton, en Alberta, pour la conférence annuelle 2024 d'AGE‑WELL les 23 et 24 octobre. L'inscription est maintenant ouverte pour l'événement national qui présente un programme multidisciplinaire des plus récentes activités de recherche et d'innovation de partout au Canada visant à soutenir les personnes âgées et les aidants naturels.

L’an dernier, les participants ont découvert des technologies du vieillissement novatrices. Cette année, la conférence d’AGE WELL promet des dizaines de présentations passionnantes, des occasions de réseautage et plus encore. (Groupe CNW/AGE-WELL)

La conférence annuelle d'AGE‑WELL de cette année : Visions et avenir communs : Transformer ensemble le vieillissement, réunit des intervenants de l'industrie, du milieu universitaire, du gouvernement, des organismes de soins de santé, de la collectivité et du public. L'événement est un forum de réseautage et de collaboration, qui comprend des présentations inspirantes, des ateliers organisés, des expositions et des démonstrations des dernières solutions de technologies de vieillissement pour vieillir en bonne santé.

« Comme on s'attend à ce que le Canada soit un pays à la population très âgée d'ici 2035, la conférence d'AGE‑WELL est essentielle pour quiconque s'intéresse aux solutions technologiques visant à aider les Canadiennes et Canadiens âgés à maintenir leur autonomie, leur santé et leur qualité de vie, tout en soutenant les aidants naturels », a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE‑WELL. « En tant que réseau de la technologie et du vieillissement du Canada, AGE‑WELL est ravi d'accueillir cet événement extraordinaire mettant en valeur la recherche et l'innovation qui façonnent l'avenir du vieillissement et font progresser le secteur canadien des technologies du vieillissement. »

La conférence comprend ce qui suit :

Conférencier principal : Dominic Carter , chef de la direction de The Carter Group et de Living Best, un réseau formé de consommateurs, d'entreprises en démarrage et de professionnels d'avant-garde qui veulent simplifier les technologies du vieillissement et favoriser leur adoption à grande échelle. Son objectif est de transformer l'expérience du vieillissement au Japon et ailleurs grâce à l'adoption massive de technologies créées conjointement avec les utilisateurs qu'elles visent et à leur intention.

Plus de 35 conférenciers , plus de 100 présentations et affiches de recherche , ainsi que des douzaines d'expositions et de démonstrations des dernières solutions technologiques pour un vieillissement en santé sont présentées à la populaire réception et exposition d'AGE‑WELL (« Boissons et démonstrations »).

, plus de , ainsi que des dernières solutions technologiques pour un vieillissement en santé sont présentées à la populaire réception et exposition d'AGE‑WELL (« Boissons et démonstrations »). Une table ronde spéciale sous le thème « La maison réinventée : Nouvelles perspectives pour une population vieillissante ». Découvrez nos remarquables panélistes ici.

». Découvrez nos remarquables panélistes ici. De nombreuses occasions de réseautage pour établir des liens dans l'écosystème des technologies du vieillissement.

Une programmation spéciale par les personnes âgées et les aidants naturels et à l'intention de ces derniers, y compris un déjeuner organisé par le Comité consultatif des aînés et des aidants naturels d'AGE‑WELL.

Une mise en lumière de la recherche révolutionnaire menée par des chercheurs novateurs en début de carrière dans le cadre du programme « Étoiles montantes des technologies du vieillissement ».

Également au programme : le Défi d'impact national d'AGE-WELL : Solutions pour vieillir en bonne santé, un concours dynamique visant à reconnaître les meilleures entreprises en démarrage et à soutenir l'entrepreneuriat dans le secteur des technologies du vieillissement du Canada. Il est ouvert à tout entrepreneur ou à toute entreprise en démarrage ayant une solution technologique qui peut soutenir la santé et la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels. Visitez la page principale du concours pour postuler ou en apprendre davantage sur le Défi d'impact national.

De plus, le deuxième forum annuel envisAGE : Bien vieillir : L'innovation en action aura lieu le 23 octobre, à Edmonton, en même temps que la conférence d'AGE‑WELL. Organisé conjointement par MEDTEQ+ et AGE‑WELL, le forum envisAGE est consacré à la commercialisation et à l'intégration des solutions de technologies du vieillissement. Il s'agit d'une occasion unique de voir comment les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises en démarrage stimulent l'innovation dans le secteur des technologies du vieillissement. Christopher Kunney, associé directeur d'IOTECH Consulting, et Dianne Buckner, animatrice de l'émission Dragons' Den à la CBC, et accompagnatrice de gestionnaires, seront les conférenciers principaux du forum envisAGE.

Les participants peuvent s'inscrire à un événement ou aux deux. En choisissant de s'inscrire à la conférence annuelle d'AGE‑WELL et au forum annuel envisAGE, les participants auront une occasion unique d'apprendre des grands acteurs de l'écosystème des technologies du vieillissement et de discuter avec ces derniers, y compris des chercheurs de premier plan en matière de technologies du vieillissement, des partenaires communautaires et des fondateurs d'entreprises en démarrage. Apprenez-en plus ici sur l'inscription à la conférence d'AGE‑WELL et au forum envisAGE 2024. Le rabais pour inscription hâtive prend fin le 6 septembre 2024.

Des possibilités de commandite et d'exposition pour la conférence d'AGE‑WELL sont toujours disponibles. Consultez la brochure ici pour en savoir plus sur la façon de présenter vos innovations à des décideurs, des chercheurs en technologie et en vieillissement, des professionnels des soins aux personnes âgées, des innovateurs, des investisseurs et des partenaires potentiels ainsi que des personnes âgées et des aidants naturels.

La conférence annuelle 2024 d'AGE‑WELL est rendue possible grâce au soutien de ses commanditaires : Alberta Innovates, le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), l'Institut ontarien du cerveau (IOC) (commanditaires or) et Bereskin & Parr (commanditaire bronze). Les partenaires promotionnels sont : CanAge, Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC-IV), et YouAreUNLTD.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE‑WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE‑WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées canadiennes et de leurs aidants naturels. AGE‑WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur de la technologie du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE‑WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et du Programme des réseaux de centres d'excellence. Découvrez comment AGE-WELL change l'avenir du vieillissement : https://agewell-nce.ca/fr/accueil

