20 nouvelles solutions technologiques pour soutenir le maintien de la qualité de vie des personnes aînées et des proches aidants

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - MEDTEQ+ et AGE-WELL, deux leaders dans le secteur de l'AgeTech, sont heureux d'annoncer une seconde cohorte de 20 projets collaboratifs sélectionnés dans le cadre d'envisAGE, une initiative qui permet de tester et d'évaluer des innovations AgeTech matures en milieux réels à travers le Canada en vue d'accélérer leur commercialisation.

Tous les projets collaboratifs envisAGE visent à répondre à des besoins prioritaires pertinents pour soutenir un vieillissement de qualité au sein de la population canadienne, notamment l'autonomie et l'indépendance, la santé cognitive et la démence, le mode de vie sain et le bien-être, le maintien des liens sociaux, les maisons et les communautés de soutien, les soins de santé et la prestation de services de santé, la mobilité et le transport ainsi que le bien-être financier et l'emploi.

Cette deuxième cohorte qui s'ajoute aux 15 autres projets annoncés l'an dernier est composée de 20 PME, de 19 laboratoires communautaires (milieux réels d'intégration), de sept Beachheads (centres experts en évaluation) et de trois Pôles d'innovations (centres d'excellence), tous mobilisés afin d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées à travers des innovations technologiques et provenant de partout au Canada.

« Les personnes aînées jouent un rôle essentiel dans le développement de notre pays et méritent de bénéficier de la meilleure qualité de vie possible en matière de santé et de bien-être. Grâce à l'initiative envisAGE, nous soutenons le développement d'innovations technologiques de pointe qui ont un impact positif considérable sur la vie des personnes aînées canadiennes d'un océan à l'autre », soutient L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Au Québec, on allie nos forces pour mettre l'innovation technologique au service du bien-être de la population. L'initiative envisAGE en est un bel exemple, en accélérant l'intégration de technologies innovantes, conçues par des PME d'ici, pour améliorer la qualité de vie, la sécurité et l'autonomie des personnes aînées », soutient Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Nous sommes inspirés par l'impressionnante réponse de tout l'écosystème canadien AgeTech grâce à la mobilisation d'envisAGE. Nous avons des projets collaboratifs qui allient des acteurs de six provinces différentes avec un objectif commun d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées, d'aider les professionnels et les proches aidants. En mobilisant les secteurs industriels, universitaires, cliniques, communautaires, les personnes aînées et les proches aidants, envisAGE propulse les solutions innovantes vers les marchés pour soutenir un vieillissement de qualité. », a déclaré Sabrina Boutin, directrice exécutive d'envisAGE, vice-présidente stratégie et partenariat globaux de MEDTEQ+.

Le budget total de ces 20 projets s'élève à plus de 23 millions de dollars et ces derniers obtiendront du financement à hauteur de 6 millions de dollars provenant de l'initiative envisAGE soutenue par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada ainsi que près de 1,6 million de dollars du gouvernement du Québec par le biais du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour les projets impliquant des parties prenantes québécoises.

Voici les projets sélectionnés dans le cadre de la 2e cohorte :

Horloge et pilulier Idem connecté : mise en œuvre et évaluation des avantages en contexte de maintien à domicile des personnes aînées

Eugeria, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) collaborent pour implanter une technologie combinant une horloge intelligente et un pilulier connecté. L'évaluation déterminera l'impact sur l'autonomie des personnes aînées qui bénéficient de soins à domicile.

L'IA comme compagnon conversationnel pour les personnes aînées dans un milieu institutionnel

Le compagnon alimenté par l'intelligence artificielle d'Amical AI, une PME spécialisée en intelligence artificielle, sera testé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale en collaboration avec le Groupe Santé Arbec.

Remplacement du système d'appel infirmier pour la gestion de la prévention des chutes, des sorties non désirées et du contrôle des infections dans un établissement de soins de longue durée

St-Michael's Long-Term Care Centre (LTCC) et Acute Care Alberta font équipe pour évaluer les effets à long terme de la plateforme Tenera Care , qui vise à remplacer le système d'appel infirmier.

Appareil portatif dans les résidences de soins de longue durée pour la surveillance des résidents, le temps de réponse, la prévention des chutes et la réduction des blessures

AgeCare et Acute Care Alberta évaluent l'impact d'une technologie avancée de détection des chutes et de surveillance de la localisation des résidents à l'aide du capteur portable Fallyx.

TAKECARE : Optimiser les soins et le bien-être dans les résidences pour les personnes aînées

Afin de démontrer l'adaptabilité et l'applicabilité d'un outil de surveillance de pointe pour répondre à des besoins diversifiés, Solutions Greybox s'associe aux Appartements du Square Angus et au Centre d'innovation NIM Intelliance / CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Protecteur de hanches gonflable Air-Sequr pour des résidents aînés à risque de chute en soins de longue durée.

Un partenariat entre Azimut Médical, le CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (Hôpital chinois de Montréal) et le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal - CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal vise à recruter des résidents au CHSLD de l'Hôpital chinois de Montréal et à déployer les protecteurs de hanches gonflables.

AMBA chambre intelligente: Améliorer la sécurité des résidents et les soins préventifs dans les établissements de soins de longue durée grâce à la surveillance passive et l'intelligence artificielle

Dirigée par Amba Health et Care Canada Ltd, en collaboration avec le Donald Berman Jewish Eldercare Centre et OROT du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, cette initiative déploiera une technologie de chambre intelligente afin d'automatiser la surveillance des résidents, de détecter rapidement les risques pour la santé et d'optimiser les soins nocturnes.

Soins de Vie Plus : le programme de sécurité des soins qui favorise l'autonomie des aînés à domicile grâce à l'intelligence artificielle

Le projet Soins de Vie Plus, porté par Equinoxe en collaboration avec OROT du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, vise à offrir une solution de télésurveillance intelligente permettant aux aînés de vivre en toute sécurité à domicile.

Mécanisme d'aide à la marche et à la rééducation pour améliorer la mobilité et l'autonomie des résidents, ainsi que l'efficacité du personnel.

BISEP Innovations Inc., la Fondation Brenda Strafford, CLIQ et Acute Care Alberta s'associent pour évaluer la mise en œuvre, la faisabilité et l'impact d'un dispositif à fixer aux fauteuils roulants afin de faciliter les transferts et la déambulation dans un établissement de soins continus.

Projet d'évaluation et de surveillance des activités à domicile pour les personnes atteintes de démence (DHOMA)

Josephine Care , le Centre d'innovation NIM Intelliance / CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et la Fondation MedicAlert Canada s'associent pour évaluer l'utilisation de la surveillance passive à domicile comme outil d'aide aux personnes aînées atteintes de démence et à leurs proches aidants afin de réduire le stress lié à la gestion des comportements changeants et évolutifs associés à la progression de la démence ainsi que l'errance liée à la démence.

Évaluer l'efficacité des poupées intelligentes d'accompagnement pour réduire l'isolement social et la solitude chez les résidents des établissements de soins de longue durée, améliorer la qualité de vie des résidents et réduire l'épuisement professionnel des soignants

VanTech Med, en collaboration avec Broadmead Care et le McMaster Institute for Research on Aging (MIRA), mènent un projet visant à évaluer l'impact de Sundae Doll, une poupée de compagnie alimentée par l'IA, sur le bien-être et l'engagement social des personnes aînées.

Intégrer l'IA dans les processus pharmaceutiques pour améliorer l'efficacité, réduire les erreurs de médication et améliorer la sécurité des patients

Asepha, en collaboration avec MediSystem et Santé Bruyère, implémente un outil de réconciliation des médicaments basé sur l'intelligence artificielle pour automatiser le processus pharmaceutique.

SAGE optimisé par iMatr : autonomiser les personnes aînées grâce à la technologie démocratique (DemTech) - Votre voix compte

iMtar Canada Inc. s'associe à Sunrise Senior Living ( Burlington ) et au McMaster Institute for Research on Aging (MIRA) pour évaluer les impacts de SAGE (Seniors' Awareness and Global Events) afin de permettre aux personnes âgées de rester informées, de discuter de l'actualité et de dialoguer directement avec leurs communautés et ses représentants élus.

Taebo Reboot CogniFlow : une approche immersive combinant l'exercice physique et la stimulation cognitive pour un vieillissement actif

Taebo Reboot CogniFlow est une initiative portée par XPR Labs visant à intégrer la stimulation cognitive à une plateforme d'exercice physique immersive déjà éprouvée en partenariat avec OROT - CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île de Montréal et l'Institut universitaire en santé mentale Douglas - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Application pour favoriser le dépistage communautaire de la fibrillation auriculaire (FA) chez les personnes aînées

Braver, le Centre de recherche en gestion des services de santé (CRGSS) de l'Université Laval et la Fondation AGES, s'unissent afin d'accroître la détection précoce de la fibrillation auriculaire dans les milieux de vie et d'améliorer l'adhésion au traitement pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux.

Surveillance alimentée par l'IA et alertes en temps réel pour les comportements réactifs et la prévention de l'errance dans les soins de longue durée

NeuraVue, en collaboration avec Langley Lodge, le Centre pour l'adoption de la technologie pour le vieillissement dans le Nord (CATVN) et le Centre Capteurs et analytique de suivi mobilité-mémoire (SAM3), met en œuvre un système de surveillance en temps réel alimenté par l'intelligence artificielle afin d'améliorer la sécurité des résidents et le soutien du personnel soignant dans les établissements de soins de longue durée. Cette solution innovante détecte et alerte les soignants sur les comportements réactifs, tels que l'agression, l'escalade verbale et l'errance.

Mance-IA : solution intelligente de détection et d'alerte renforçant la sécurité des personnes aînées

Sentiom, les Habitations Bordeleau et IVADO s'associent pour améliorer la sécurité et la qualité des services dans les résidences pour personnes aînées grâce à une plateforme d'analyse et d'alerte en temps réel associée à des capteurs afin d'assurer un suivi des personnes aînées.

Modèle de soins primaires intégrés et hiérarchisés basé sur la pharmacie

La collaboration entre Cridge Pharmacy, Care2Talk et le Centre pour l'adoption de la technologie pour le vieillissement dans le Nord (CATVN) présentent un modèle de soins virtuels innovant basé sur la pharmacie qui intègre des consultations de pharmaciens en personne, des visites virtuelles de soins de santé et des soins d'infirmières praticiennes sur place.

NurseGPT : Améliorer les soins aux résidents dans les centres de soins de longue durée grâce à une documentation infirmière améliorée par l'IA

Le Centre pour l'adoption de la technologie pour le vieillissement dans le Nord (CATVN), Broadmead Care et Carecorp Seniors Services collaborent pour évaluer NurseGPT, une solution de documentation innovante alimentée par l'IA et conçue spécifiquement pour augmenter le nombre d'heures de soins directs dispensés aux résidents dans les établissements de soins de longue durée.

Intégrer la technologie des capteurs et les soins multidisciplinaires pour garantir un vieillissement autonome, sûr, sécuritaire et en bonne santé

La collaboration entre le Centre Capteurs et analytique de suivi mobilité-mémoire (SAM3), Thriving.ai et Generations vise à redéfinir la notion d'autonomie dans le vieillissement autonome grâce à une technologie innovante qui surveille, détecte les risques et facilite la communication,

Les détails sur les 35 projets collaboratifs se retrouvent ici.

« MEDTEQ+ est fier de codiriger cette initiative qui, en à peine deux ans, soutient déjà 35 projets collaboratifs visant à améliorer la qualité de vie des aînés et de leurs proches aidants grâce à l'innovation technologique. Je tiens à féliciter les équipes financées pour leur engagement et leur créativité. Merci à tous les partenaires de l'écosystème canadien AgeTech, à AGE-WELL et aux gouvernements pour leur précieux soutien. Alors que les besoins liés au vieillissement s'accélèrent, nous mettons notre expertise au service des entreprises et de la recherche pour bâtir un secteur fort et livrer des solutions concrètes, permettant aux personnes aînées de rester autonomes, connectées et libres de choisir leur milieu de vie. »

Annie-Kim Gilbert, présidente-directrice générale, MEDTEQ+

« AGE-WELL félicite les équipes à l'origine de l'annonce du projet d'aujourd'hui. AGE-WELL s'engage à faire progresser les solutions AgeTech afin d'améliorer le bien-être et l'autonomie des personnes aînées tout en soutenant les proches aidants et les professionnels de la santé. Grâce à envisAGE, nous mettons l'AgeTech à la disposition des communautés partout au Canada, favorisons la commercialisation et donnons aux innovateurs canadiens les moyens de devenir des chefs de file sur le marché de l'AgeTech. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à tous nos partenaires, y compris notre co-leader MEDTEQ+, ainsi qu'aux différents niveaux de gouvernement, pour leur précieuse collaboration dans la création d'un écosystème AgeTech dynamique et proactif. »

Bridgette Murphy, PDG par intérim, AGE-WELL.

À propos d'envisAGE

MEDTEQ+, chef de file de l'accélération de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'industrie canadienne des technologies de la santé, et AGE-WELL, chef de file canadien de la recherche et des solutions technologiques dans le domaine de l'AgeTech, ont uni leurs forces en tant que co-responsables de l'initiative envisAGE. Cette initiative pancanadienne à grande échelle, d'une durée de cinq ans rassemble les parties prenantes afin de fournir des ressources et un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) pour intégrer les technologies qui répondent aux défis du vieillissement et pour renforcer le leadership canadien sur le marché de l'AgeTech. L'initiative envisAGE est financée par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada, avec des contributions additionnelles du Gouvernement du Québec, de l'industrie, d'organismes à but non lucratif et d'autres partenaires. Pour en savoir plus à propos d'envisAGE, visitez www.envis-age.ca

À propos de MEDTEQ+

MEDTEQ+, un consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation, a pour mission d'accompagner les entreprises en technologies de la santé vers la commercialisation de leurs innovations, d'accélérer la croissance économique et de contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Par son expertise unique et son approche collaborative, MEDTEQ+ offre des services d'accompagnement à travers le continuum d'innovation, de validation et d'intégration des solutions technologiques en milieu réel, de financement et de maillage avec les partenaires clés de l'écosystème pour accélérer la commercialisation des technologies de la santé innovantes. MEDTEQ+ est aussi porteur de l'initiative envisAGE qui vise à catalyser l'écosystème en AgeTech et à stimuler le développement technologique visant à soutenir le vieillissement. MEDTEQ+ compte, entre autres, sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations entre le public, le privé et l'industrie.

www.medteq.ca

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE-WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, de proches aidants, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions axées sur la technologie qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées au Canada et de leurs aidants naturels. AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur de la technologie du vieillissement au Canada.

Pour les demandes des médias ou d'entrevues, veuillez contacter: Josée Laflamme, Directrice des communications, envisAGE/MEDTEQ+, [email protected], Cellulaire : 514 909-0575 ; Roxanne Torbiak, conseillère en communication, envisAGE/AGE-WELL, [email protected], Cellulaire: 289-795-8604