AGE-WELL invite les entreprises en démarrage et les PME à présenter leurs solutions technologiques destinées aux personnes âgées et aux proches aidants

TORONTO, le 18 juin 2025 /CNW/ - AGE-WELL a lancé le Défi d'impact national d'AGE-WELL 2025 : Mettre en œuvre le changement, un concours national de propositions qui met en vedette les créateurs de solutions technologiques novatrices pour favoriser le vieillissement en santé.

L'un des concours de propositions les plus dynamiques au Canada, le défi de cette année met en valeur les entreprises canadiennes en démarrage et les petites et moyennes entreprises (PME) dont les innovations en technologie du vieillissement sont prêtes à être mises en œuvre dans le monde réel.

Le concours de cette année met l’accent sur les technologies innovantes du vieillissement qui sont prêtes à être mises en œuvre dans le monde réel. (Groupe CNW/AGE-WELL)

Que vous travailliez activement en partenariat avec un organisme qui offre des services aux personnes âgées ou aux proches aidants, ou que vous effectuiez directement des ventes auprès de personnes âgées, si vous avez un plan d'adoption solide, c'est l'occasion pour vous de démontrer comment votre solution peut changer les choses dans la vie des personnes âgées et des proches aidants.

Les finalistes sélectionnés feront leur présentation en direct devant un jury d'experts à la 10e conférence annuelle d'AGE-WELL, et courront la chance de gagner une somme d'au moins 20 000 $ ainsi que divers prix en nature, d'avoir accès au studio d'innovation d'AGE-WELL et de recevoir des ressources leur permettant de mettre en œuvre leurs idées dans le monde réel.

« C'est à l'étape de la mise en œuvre que les bénéfices commencent à se faire sentir, a déclaré Bridgette Murphy, présidente-directrice générale par intérim d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le Défi d'impact national d'AGE-WELL de cette année est axé sur la promotion des innovations en technologie du vieillissement qui sont prêtes à être mises en œuvre dans le monde réel et qui représentent des solutions ayant le potentiel de transformer les foyers, les communautés et les milieux de soins. Il s'agit d'améliorer la santé, la qualité de vie ou le travail des personnes âgées au Canada ainsi que des proches aidants. »

Les candidats doivent soumettre un formulaire en ligne et une présentation vidéo de deux minutes d'ici le 14 août 2025 à 23 h 59 (HE). Les candidats qui mettent en œuvre leur solution devraient avoir un accord de partenariat qui les place aux étapes 2 à 4 du parcours de mise en œuvre d'AGE-WELL. Au moment de la présentation d'un finaliste, les activités du projet doivent être en cours ou en phase d'expansion active avec le partenaire d'adoption.

Pour présenter une demande ou en savoir plus sur le Défi d'impact national AGE-WELL 2025 : Mettre en œuvre le changement, veuillez consulter la page principale du concours.

Depuis une décennie, AGE-WELL sert de catalyseur pour l'innovation technologique qui fait progresser le secteur des technologies du vieillissement du Canada et donne aux personnes âgées les moyens de mener une vie saine, indépendante et active.

AGE-WELL remercie les généreux commanditaires du Défi d'impact national 2025 : Mettre en œuvre le changement, soit l'Institut ontarien du cerveau (IOC) et SE Health.

Participez à la conversation : #AWImpact

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE-WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions axées sur la technologie qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées au Canada et de leurs aidants naturels. AGE-WELL sert de catalyseur pour l'innovation technologique qui appuie le vieillissement en santé tout en stimulant le secteur canadien en pleine croissance des technologies du vieillissement. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de Santé Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada. Découvrez la façon dont AGE-WELL change l'avenir du vieillissement à l'adresse : https://agewell-nce.ca/fr/accueil.

SOURCE AGE-WELL

Pour obtenir d'autres renseignements, écrivez à l'adresse : [email protected].