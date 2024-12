TORONTO, le 4 déc. 2024 /CNW/ - À la suite d'un appel de propositions concurrentiel à l'échelle nationale, AGE‑WELL a le plaisir d'annoncer le financement de neuf projets de recherche de pointe dans le cadre de son initiative Avancée des technologies du vieillissement 2024 : programme de recherche sur le vieillissement en santé, dont l'objectif est de faire progresser la mise au point et l'application de solutions technologiques qui aident à vieillir en santé.

L’un des neuf projets nouvellement financés porte sur l’avancement de la technologie GPS portable pour surveiller la mobilité des personnes âgées. (Groupe CNW/AGE-WELL)

Au total, ce sont 47 chercheurs provenant de 21 universités et centres de recherche situés dans cinq provinces canadiennes qui participent aux neuf projets. Ces projets sont appuyés par un investissement total de 2,4 millions de dollars comprenant à la fois des fonds d'AGE‑WELL et des contributions de contrepartie de 18 partenaires de multiples secteurs, dont le milieu universitaire, l'industrie et le secteur des organismes communautaires.

Le programme de recherche sur le vieillissement en santé soutient des projets novateurs bien avancés qui pourront porter leurs fruits dans un délai de 18 mois. Les nouveaux projets consisteront à faire avancer des solutions technologiques novatrices ou à valider des technologies existantes dans de nouveaux environnements. Ces solutions et technologies doivent améliorer la vie des personnes âgées et favoriser un vieillissement en santé. Ces projets aideront également à mieux comprendre le développement, la mise en œuvre et l'adoption de technologies du vieillissement, tout en veillant à ce qu'elles répondent aux besoins des groupes de personnes âgées à risque et en quête d'équité et à ceux de leurs partenaires de soins.

« L'investissement dans la recherche sur les technologies du vieillissement est un moyen crucial par lequel nous aidons à accélérer les solutions qui aident les Canadiens à vieillir en santé », a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE‑WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement du Canada. « Grâce au programme de recherche sur le vieillissement en santé, notre réseau accorde la priorité au soutien aux chercheurs en début de carrière - notre prochaine génération de chefs de file en matière de technologies du vieillissement. C'est une initiative réjouissante qui témoigne de l'ampleur des talents qui sont absolument nécessaires dans le domaine de la recherche au Canada pour faire avancer des solutions qui suivent l'évolution des besoins variés des personnes âgées dans toutes les collectivités. »

Les neuf projets sont tous dirigés ou codirigés par des chercheurs en début de carrière qui ont été nommés à leur premier poste universitaire depuis moins de cinq ans.

Il convient de souligner qu'un élément clé de ces projets de recherche consiste à mobiliser activement les personnes âgées et les proches aidants pour veiller à ce que les solutions correspondent aux priorités et aux besoins réels.

Les nouveaux projets portent sur un large éventail de technologies et de services qui englobent tous les domaines de défi d'AGE‑WELL. Voici les neuf projets de recherche financés dans le cadre du programme de recherche sur le vieillissement en santé :

Accélération des solutions technologiques en matière de soins à domicile

L'équipe dirigée par Atena Roshan Fekr (Kite Research Institute du Réseau universitaire de santé) travaille à la création conjointe d'un système avancé de surveillance à distance pour les personnes âgées qui reçoivent des soins à domicile. Ce système vise à améliorer la précision des données et à réduire le nombre de fausses alarmes. Grâce à la mobilisation des intervenants et à une solide collecte de données auprès de laboratoires vivants, l'équipe mettra l'accent sur la surveillance des activités de la vie quotidienne et la détection des chutes.





En collaboration avec des experts en santé numérique, Kristina Kokorelias (Sinai Health) et son équipe misent sur la participation de personnes âgées vivant avec le VIH à l'amélioration et à l'essai d'une plateforme de navigation en ligne pour les patients grâce à laquelle ils pourront mieux s'y retrouver dans le système des soins gériatriques et de santé mentale spécialisés et obtenir plus facilement de tels soins.





Le D r Justin Hall et Sander Hitzig (Sunnybrook Research Institute) et leur équipe travaillent avec des personnes âgées, des proches aidants et des prestataires de soins de santé à la conception conjointe de stratégies et de documents d'information qui permettent d'accroître le niveau d'aisance des personnes âgées avec les services d'urgence virtuels et leur accès à ceux-ci.





Avec son équipe et ses partenaires, la D re Andrea Iaboni (Kite Research Institute du Réseau universitaire de santé) évalue l'utilisation de données de localisation en temps réel provenant du système d'appel infirmier d'une maison de retraite pour aider les prestataires de soins à repérer les personnes âgées qui ont besoin de soutien pour améliorer leurs liens sociaux.





Jonathan Rush (Université de Victoria ) dirige un projet de recherche axé sur la promotion de l'activité physique pour aider à prévenir la démence. Préconisant une approche personnalisée, l'équipe de recherche intègre des évaluations cognitives mobiles à des capteurs de téléphone intelligent et à des capteurs portables en temps réel pour surveiller la fonction cognitive et l'activité physique des personnes âgées afin de leur offrir des interventions accessibles conçues pour réduire le risque de démence.





En partenariat avec des intervenants autochtones, Lillian Hung (Université de la Colombie-Britannique) et son équipe s'appuient sur leur protocole et leurs outils bien établis pour créer des vidéos de narration en réalité virtuelle autochtones qui offrent aux patients autochtones atteints de démence un moyen de se rapprocher de ce qui les intéresse et d'atténuer la solitude et les sentiments de stress et d'anxiété pendant leur séjour à l'hôpital.





Dans le cadre de ce projet de recherche dirigé par Nancy Mayo (Université McGill), une technologie récompensant une bonne démarche est ajoutée au programme bien établi Walk-Best, et les effets en sont mesurés sur la démarche, les activités de marche et les résultats en matière de santé cérébrale des personnes âgées, l'objectif étant de promouvoir l'utilisation du programme partout au Canada .





Joanna McGrenere (Université de la Colombie-Britannique) dirige une équipe de recherche qui explore des façons d'élargir l'utilisation autonome des technologies financières chez les personnes âgées. Par un travail de conception conjointe, l'équipe élabore un prototype d'assistance vocale pour le soutien des services bancaires en ligne et établit une orientation relative à la conception de technologies financières qui permettront de mieux aider les personnes âgées.





Marla Beauchamp (Université McMaster) et son équipe de recherche s'appuient sur leur technologie existante qui intègre la localisation GPS à d'autres capteurs de mouvement pour surveiller la mobilité des personnes âgées. L'équipe met au point de nouvelles techniques d'analyse des données complètes sur le mouvement afin d'aider les personnes âgées à mieux gérer leur mobilité. De plus, l'équipe mettra gratuitement ces techniques à la disposition d'autres chercheurs afin de faire avancer les solutions pour vieillir en santé.

Pour en savoir plus sur ces projets de recherche, cliquez ici.

Le programme de recherche sur le vieillissement en santé est rendu possible grâce à un financement provenant du Fonds stratégique des sciences, administré conjointement par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Santé Canada, et par l'intermédiaire de fonds de contrepartie de partenaires des secteurs public et privé.

« Félicitations à AGE‑WELL pour ses projets de recherche révolutionnaires qui aident les Canadiens à vieillir en santé », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Grâce au Fonds stratégique des sciences, notre gouvernement donne aux scientifiques canadiens les moyens de mettre au point des outils et des traitements transformateurs qui pourraient révolutionner les résultats en matière de santé, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale. »

La recherche constitue l'un des trois piliers interreliés par lesquels AGE‑WELL fait avancer l'écosystème d'innovation sur le vieillissement du Canada. Les autres piliers sont le renforcement des capacités et l'adoption de technologies. Ensemble, ces piliers soutiennent une solide filière de l'innovation, allant de la recherche fondamentale à l'adoption de technologies. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE-WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées canadiennes et de leurs aidants naturels. AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur de la technologie du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et du Programme des réseaux de centres d'excellence. Découvrez comment AGE-WELL change l'avenir du vieillissement : https://agewell-nce.ca/fr/accueil

