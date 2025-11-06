LES EX-PARLEMENTAIRES SALUENT L'ADOPTION DU PROJET DE LOI N° 191 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE CERCLE DES EX-PARLEMENTAIRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Mme Sylvie D'Amours, députée de Mirabel et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, a présenté et fait adopter ce projet de loi en soulignant l'importance d'actualiser la gouvernance du Cercle pour mieux répondre aux besoins de ses membres et assurer la pérennité de ses actions. Le Cercle des ex-parlementaires salue cette adoption, qui marque une étape importante dans son évolution et son engagement envers la démocratie et le rayonnement des institutions parlementaires du Québec.

Apparaissent sur la photo de gauche à droite : Mme Lise Thériault, administratrice, M. Daniel Ratthé, trésorier, M. Normand Jutras, président, Mme France Dionne, présidente sortante, Mme Manon Blanchet, vice-présidente, Mme Agnès Maltais, administratrice et M. Guy Ouellette, secrétaire. (Groupe CNW/Cercle des Ex-Parlementaires de L'Assemblée Nationale du Québec)

Grâce à l'adoption du projet de loi n° 191, la gouvernance du Cercle est modernisée pour offrir davantage de flexibilité dans la gestion de ses affaires. Cette loi permet notamment :

Au conseil d'administration de nommer ou faire élire ses membres par règlements généraux ;

La création de différentes catégories de membres, également définies par règlements généraux.

« L'adoption du projet de loi n° 191 marque une étape importante pour notre organisation. Cette modernisation de la gouvernance du Cercle nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos membres et de poursuivre notre mission avec plus de souplesse et d'efficacité. Nous remercions l'Assemblée nationale et Mme Sylvie D'Amours pour leur engagement envers le rayonnement des institutions parlementaires et la valorisation de l'expérience des ex-parlementaires du Québec», a souligné Normand Jutras, président du conseil d'administration du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec.

Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec (Cercle), créé en 1993 par une loi du Parlement du Québec, a pour mission de rassembler les anciens députés afin de maintenir des liens entre eux et avec les parlementaires en exercice, défendre leurs intérêts, promouvoir la démocratie et mettre leur expérience au service des institutions parlementaires.

Source et renseignements :

Alexandra Takech, coordonnatrice

Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 367 995-0041

[email protected]

SOURCE Cercle des Ex-Parlementaires de L'Assemblée Nationale du Québec