Ouverture de l'appel de candidatures des Prix du livre politique de l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'appel de candidatures de la 24e édition des Prix du livre politique est lancé! Les meilleurs travaux universitaires et ouvrages traitant de la politique québécoise, de sa vie, ses institutions et ses figures, seront récompensés. En plus de leur offrir une vitrine exceptionnelle, ce prestigieux concours donne la chance aux finalistes de remporter l'une des bourses totalisant jusqu'à 20 000 $.

Vous avez écrit un livre, une thèse ou un mémoire qui répond aux critères d'admissibilité? Écoutez l'émission Entre les lignes, laissez-vous inspirer par les personnes lauréates de l'an passé et soumettez votre candidature avant le 30 janvier 2026. Les finalistes seront récompensés au printemps 2026 lors de la cérémonie de remise des prix animée par M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale du Québec.

« Les Prix du livre politique contribuent au rayonnement du savoir politique et du talent de celles et ceux qui écrivent. La lecture de leurs ouvrages permet aux citoyennes et citoyens de s'informer et de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions. Après tout, le savoir politique est le moteur d'une société démocratique! », a déclaré M. Benjamin.

Catégories des Prix du livre politique

Les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale sont décernés aux auteures et auteurs de livres publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Une bourse de 6 500 $ est remise à la personne lauréate et deux bourses de 2 000 $ sont attribuées aux finalistes.

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont remis aux étudiantes et étudiants ayant soumis une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise soutenu ou évalué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Quatre bourses sont attribuées : une première de 4 000 $ et une seconde de 1 500 $ dans la catégorie Thèse de doctorat, de même qu'une bourse de 3 000 $ et une autre de 1 000 $ dans la catégorie Mémoire de maîtrise.

Pour connaître les règlements et les modalités d'inscription, consultez le site Web de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ou communiquez avec Mme Marie-Hélène Gagnon à l'adresse [email protected].

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Geneviève Toussaint, Conseillère en communication, [email protected], Téléphone : 514 895-1562